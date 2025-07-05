احتجاجات في هولندا ضد شركة تصدّر مكونات لطائرات إسرائيلية

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شهدت مدينة بابندريخت ، يوم الجمعة، تظاهرة شارك فيها عدد من المواطنين الهولنديين احتجاجًا على استمرار شركة "جي كي إن فوكر" (GKN Fokker) في تصدير أجزاء لطائرات " " التي يستخدمها الجيش في حربه على غزة.وانطلق المتظاهرون من ساحة ماركت باتجاه مصنع الشركة ومقرها ، رافعين لافتات كتب عليها "نحن جميعًا فلسطينيون"، و"قطع العلاقات مع دولة الفصل العنصري ".