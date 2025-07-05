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احتجاجات في هولندا ضد شركة تصدّر مكونات لطائرات إسرائيلية

Lebanon 24
05-07-2025 | 16:59
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شهدت مدينة بابندريخت الهولندية، يوم الجمعة، تظاهرة شارك فيها عدد من المواطنين الهولنديين احتجاجًا على استمرار شركة "جي كي إن فوكر" (GKN Fokker) في تصدير أجزاء لطائرات "إف-35" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة.
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وانطلق المتظاهرون من ساحة ماركت باتجاه مصنع الشركة ومقرها الرئيسي، رافعين لافتات كتب عليها "نحن جميعًا فلسطينيون"، و"قطع العلاقات مع دولة الفصل العنصري إسرائيل".
 
وردّد المحتجون شعارات تدين دعم الشركة للهجمات الإسرائيلية، من بينها: "فوكر، أوقفي دعم الإبادة الجماعية"، و"يداك ملطختان بالدماء"، و"فلسطين حرة".


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