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عربي-دولي
مقدّم برامج أميركي يُحاور رئيس إيران.. متى ستبث المقابلة؟
Lebanon 24
06-07-2025
|
00:21
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أعلن مقدم البرامج الحوارية الأميركي المعروف تاكر كارلسون في منشور على الإنترنت، السبت، أنه أجرى مقابلة مع الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان وستبث خلال يوم أو يومين.
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وأضاف كارلسون أن المقابلة أجريت عن بعد بالاستعانة بمترجم، وستنشر بمجرد الانتهاء من أعمال المونتاج، "وهو ما يفترض أن يتم خلال يوم أو يومين".
وذكر المحاور "المحافظ" أنه التزم بأسئلة بسيطة في المقابلة، مثل "ما هدفك؟ هل تسعى إلى الحرب مع
الولايات المتحدة
؟ هل تسعى إلى الحرب مع
إسرائيل
؟".
وتابع: "هناك عدد من الأسئلة التي لم أطرحها على الرئيس الإيراني، لا سيما الأسئلة التي كنت أعرف أنني لن أحصل على إجابة صادقة عليها، مثل ‘هل تم تعطيل برنامجكم
النووي
بالكامل بسبب حملة القصف التي قامت بها الحكومة الأميركية قبل أسبوع ونصف؟".
وقال كارلسون أيضاً إنه قدم طلباً ثالثاً في الأشهر القليلة الماضية لإجراء مقابلة مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الذي سيزور
واشنطن
الإثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وكان
ترامب
قد قال الجمعة إنه سيناقش مسألة
إيران
مع
نتنياهو
في
البيت الأبيض
.
وقال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن برنامج
طهران
النووي تراجع بنحو دائم، بسبب الضربات الأميركية التي أعقبت الهجمات
الإسرائيلية
على البلاد الشهر الماضي، رغم أن إيران قد تستأنفه في مكان آخر.
وذكر ترامب أيضاً أن إيران لم توافق على تفتيش برنامجها النووي أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم، مجددا تأكيده أنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، وقال أيضا إن "إيران ترغب في الاجتماع معه".
وكان بزشكيان قال الشهر الماضي إن إيران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، لكنها ستواصل حقها في الحصول على الطاقة النووية وإجراء أبحاث نووية.
(سكاي نيوز عربية)
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