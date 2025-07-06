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تحذير لترامب من "لعنة زيلينسكي"

Lebanon 24
06-07-2025 | 01:19
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حذّر الخبير السياسي الروسي، سيرغي ماركوف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب مما وصفه بـ"لعنة زيلينسكي"، في إشارة إلى ما يعتبره مساراً من الفشل السياسي لكل زعيم يرتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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وفي منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، أشار ماركوف إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة التي أجراها ترامب مع زيلينسكي في الرابع من تموز الجاري، والتي وصفها ترامب بأنها "الأفضل على الإطلاق"، محذراً من أن هذا التصريح قد يكون بمثابة "خطأ استراتيجي جسيم".

وأضاف ماركوف: "هناك اعتقاد راسخ بأن زيلينسكي يجلب الحظ السيئ لمن يتقارب معه، وكأن لعنة سياسية تلاحق كل من يقترب منه، لتدفعه نحو نهاية كارثية في مسيرته السياسية".

واستشهد المحلل الروسي بسلسلة من القادة الذين شهدوا تراجعاً في حياتهم السياسية بعد علاقتهم مع زيلينسكي، مشيراً تحديداً إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، وعدد من رؤساء وزراء بريطانيا، فضلاً عن المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وغيرهم.

واختتم ماركوف بالقول: "تاريخ العلاقات السياسية يظهر أن الصداقة مع زيلينسكي هي بداية رحلة نحو الفشل… إنه شخص ملعون، ومن يتحالف معه يكتب نهاية مسيرته بيده".
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