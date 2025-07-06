تحذير لترامب من "لعنة زيلينسكي"

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حذّر الخبير السياسي الروسي، ماركوف، الرئيس الأميركي مما وصفه بـ"لعنة "، في إشارة إلى ما يعتبره مساراً من الفشل السياسي لكل زعيم يرتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس الأوكراني .وفي منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، أشار ماركوف إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة التي أجراها مع زيلينسكي في الرابع من الجاري، والتي وصفها ترامب بأنها "الأفضل على الإطلاق"، محذراً من أن هذا التصريح قد يكون بمثابة "خطأ استراتيجي جسيم".وأضاف ماركوف: "هناك اعتقاد راسخ بأن زيلينسكي يجلب الحظ السيئ لمن يتقارب معه، وكأن لعنة سياسية تلاحق كل من يقترب منه، لتدفعه نحو نهاية كارثية في مسيرته السياسية".واستشهد المحلل الروسي بسلسلة من الذين شهدوا تراجعاً في حياتهم السياسية بعد علاقتهم مع زيلينسكي، مشيراً تحديداً إلى الرئيس الأميركي السابق ، ورئيس الوزراء الأسبق ، وعدد من رؤساء وزراء ، فضلاً عن المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس يون سوك يول، وغيرهم.واختتم ماركوف بالقول: "تاريخ العلاقات السياسية يظهر أن الصداقة مع زيلينسكي هي بداية رحلة نحو الفشل… إنه شخص ملعون، ومن يتحالف معه يكتب نهاية مسيرته بيده".