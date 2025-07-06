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عربي-دولي

مفاوضات غزة مستمرة.. إسرائيل تُرسل وفدًا أمنيًا رفيعًا إلى الدوحة

Lebanon 24
06-07-2025 | 01:44
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن وفدًا إسرائيليًا سيغادر اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال المحادثات المتعلقة بصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
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وأكد مكتب نتنياهو أن التعديلات التي طالبت بها حركة حماس على مقترح الهدنة القطري "غير مقبولة" بالنسبة لإسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء أوعز بالموافقة على استكمال المفاوضات، موضحًا أن الوفد الإسرائيلي سيتوجه اليوم إلى الدوحة لمواصلة النقاشات.

وبحسب مصادر مطلعة للقناة 12 الإسرائيلية، يضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين، بينهم ممثلون عن جهاز الشاباك وأحد أبرز مستشاري رئيس الوزراء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العمليات العسكرية ستستمر بالتوازي مع المفاوضات، في ظل ما وصفته بـ"محادثات تُجرى تحت النار".

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو غدًا الإثنين إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار الجهود الدولية الرامية للوصول إلى اتفاق بشأن غزة. (العربية)
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