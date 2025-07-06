مفاوضات غزة مستمرة.. إسرائيل تُرسل وفدًا أمنيًا رفيعًا إلى الدوحة

Advertisement

أعلن ، ، أن وفدًا إسرائيليًا سيغادر اليوم الأحد إلى العاصمة الدوحة، لاستكمال المحادثات المتعلقة بصفقة وقف إطلاق النار في وإطلاق سراح المحتجزين.وأكد مكتب أن التعديلات التي طالبت بها حركة على مقترح الهدنة "غير مقبولة" بالنسبة لإسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء أوعز بالموافقة على استكمال المفاوضات، موضحًا أن الوفد سيتوجه اليوم إلى الدوحة لمواصلة النقاشات.وبحسب مصادر مطلعة للقناة 12 ، يضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين، بينهم ممثلون عن جهاز الشاباك وأحد أبرز مستشاري رئيس الوزراء.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العمليات العسكرية ستستمر بالتوازي مع المفاوضات، في ظل ما وصفته بـ"محادثات تُجرى تحت النار".ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو غدًا الإثنين إلى العاصمة الأميركية ، حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الأميركي ، في إطار الجهود الدولية الرامية للوصول إلى اتفاق بشأن غزة. (العربية)