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عربي-دولي

أبو شباب يتوعد حماس: القتال مستمر حتى "الاستئصال الكامل"

Lebanon 24
06-07-2025 | 04:30
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أعلن ياسر أبو شباب، قائد ما تُسمى بـ"القوات الشعبية" في قطاع غزة، أن مجموعته المسلحة ستواصل القتال ضد حركة حماس حتى "استئصالها بالكامل"، حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.
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وفي تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أوضح أبو شباب أن هدف مجموعته هو "تحرير سكان غزة من ظلم وبطش حماس مهما كلّف ذلك من دماء"، مؤكدًا أنه يتلقى دعمًا وتنسيقًا من عدة جهات، أبرزها السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن عناصره دخلوا مواقع كانت سابقًا تحت سيطرة حماس، مثل مستشفى ناصر في خان يونس، معتبراً أن الحركة تمرّ بـ"مراحلها الأخيرة" قبل القضاء عليها، على حد وصفه. كما تحدى تهديدات حماس، مؤكدًا أنه ماضٍ في مشروعه رغم كل المخاطر.

من جهتها، أصدرت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه أبو شباب وعناصره بـ"الخونة والعملاء"، معتبرة أنهم أداة بيد الاحتلال الإسرائيلي، ودمهم مهدور، مؤكدة أن جميع فصائل المقاومة ستتعامل معهم كما يليق بمن يتعاون مع الاحتلال، وفق تعبير البيان. (روسيا اليوم)
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