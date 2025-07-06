أبو شباب يتوعد حماس: القتال مستمر حتى "الاستئصال الكامل"

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أعلن ياسر أبو شباب، قائد ما تُسمى بـ"القوات الشعبية" في ، أن مجموعته المسلحة ستواصل القتال ضد حركة حتى "استئصالها بالكامل"، حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.وفي تصريحات لهيئة البث "مكان"، أوضح أبو شباب أن هدف مجموعته هو "تحرير من ظلم وبطش حماس مهما كلّف ذلك من دماء"، مؤكدًا أنه يتلقى دعمًا وتنسيقًا من عدة جهات، أبرزها والجيش .وأشار إلى أن عناصره دخلوا مواقع كانت سابقًا تحت سيطرة حماس، مثل في ، معتبراً أن الحركة تمرّ بـ"مراحلها الأخيرة" قبل عليها، على حد وصفه. كما تحدى تهديدات حماس، مؤكدًا أنه ماضٍ في مشروعه رغم كل المخاطر.من جهتها، أصدرت "الغرفة المشتركة لفصائل " بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه أبو شباب وعناصره بـ"الخونة والعملاء"، معتبرة أنهم أداة بيد الإسرائيلي، ودمهم مهدور، مؤكدة أن جميع فصائل المقاومة ستتعامل معهم كما يليق بمن يتعاون مع الاحتلال، وفق تعبير البيان. (روسيا اليوم)