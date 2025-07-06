Advertisement

عربي-دولي

قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1387460-638874030280966994.png
Doc-P-1387460-638874030280966994.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "التلغراف" البريطانية، قالت إنّ 5 منشآت عسكرية إسرائيليّة على الأقل، تعرّضت لقصف مباشر من صواريخ إيرانية خلال الحرب التي استمرّت 12 يوماً.
Advertisement

وبناء على بيانات الرادار والأقمار الصناعية التي راجعها باحثون من جامعة ولاية أوريغون الأميركية، أصابت ستة صواريخ إيرانية أهدافا عسكرية في شمال ووسط وجنوب فلسطين المحتلة.

وشملت المواقع المستهدفة قاعدة معسكر تسيبوريت قرب الناصرة، وقاعدة جليلوت، وقاعدة تل نوف الجوية، ومركزا لجمع المعلومات الاستخبارية، ومنشأة لوجستية رئيسية.

ولم تُعلن إسرائيل عن هذه الضربات، ولا يُمكن الإبلاغ عنها من الداخل بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة، لكن ستزيد هذه البيانات من تعقيد المعركة الكلامية بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف إلى ادعاء النصر المطلق.

وقالت الصحيفة إن هذه الضربات على المنشآت العسكرية تُضاف إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية.

وتشمل الضربات الصاروخية الناجحة التي اعترفت بها إسرائيل، سبع ضربات على مرافق النفط والطاقة، وتدمير جزء من معهد وايزمان، أحد مراكز البحث العلمي الرائدة، وإلحاق أضرار جسيمة بالمركز الطبي لجامعة سوروكا، وهو مستشفى يقع في جوار جامعة بن غوريون في بئر السبع،  وكذلك الضربات على سبع مناطق سكنية كثيفة البناء تركت أكثر من 15000 مستوطن بلا مأوى.

وبحسب تحليل للصحيفة، والتي قالت إنه على الرغم من اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، إلا أن نسبة الصواريخ التي نجحت في الوصول إلى الهدف ازدادت باطراد خلال الأيام الثمانية الأولى من الحرب.

وقال الخبراء إن أسباب ذلك غير واضحة، ولكنها قد تشمل ترشيد مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية، وتحسين أساليب إطلاق الصواريخ، واحتمال استخدام إيران لنوعيات أكثر تطورا. (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
التلغراف عن بيانات رادار: الصواريخ الإيرانية أصابت ٥ منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة
lebanon 24
06/07/2025 22:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"التلغراف" البريطانية: 5 قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لضربات مباشرة من صواريخ إيرانية خلال الحرب
lebanon 24
06/07/2025 22:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أصابت الأسبوع الماضي مكتبين من مكاتب النيابة العامة
lebanon 24
06/07/2025 22:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... إيران استهدفت بالصواريخ قاعدة إسرائيليّة مهمّة جدّاً
lebanon 24
06/07/2025 22:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-07-06
14:49 | 2025-07-06
14:38 | 2025-07-06
14:21 | 2025-07-06
14:00 | 2025-07-06
13:45 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24