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عربي-دولي

أثناء تفكيك متفجرات.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:33
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قُتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني، الأحد، في غرب البلاد أثناء تفكيك متفجرات في منطقة طالها القصف الإسرائيلي خلال الحرب مع إيران، وفق ما نقل إعلام محلي.
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وشنت إسرائيل في 13 حزيران حربا على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي، وهو ما نفته طهران مرارا.
 
ونقلت وكالة تسنيم عن بيان للحرس الثوري أن العنصرين "كانا يقومان بتنظيف منطقة متفجرات خلفها العدوان الإسرائيلي". (العربية) 

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