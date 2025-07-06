أثناء تفكيك متفجرات.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني

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قُتل عنصران في ، الأحد، في غرب البلاد أثناء تفكيك متفجرات في منطقة طالها القصف خلال الحرب مع ، وفق ما نقل إعلام محلي.وشنت في 13 حزيران حربا على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي، وهو ما نفته مرارا.