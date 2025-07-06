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عربي-دولي
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام.. ما علاقته بالمرشد الإيراني؟
Lebanon 24
06-07-2025
|
09:47
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أثار ظهور الفنان المصري الكبير
عادل إمام
أمس بعد غياب سنوات تفاعلا واسعا بين المصريين الذين عبروا عن سعادتهم لرؤية نجمهم المحبوب، في اهتمام وصل صداه إلى
إسرائيل
.
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وعلق الصحفي في هيئة البث
الإسرائيلية
المعني بالشؤون العربية
روعي كايس
، على ظهور الزعيم، قائلا إن "ظهور الممثل الكوميدي المحبوب عادل إمام لأول مرة منذ سنوات.. لا يقل درامية على ظهور المرشد
الإيراني
علي خامنئي
".
وكتب كايس، عبر حسابه على إكس قائلا: "مصر تتابع عن كثب ظهور الممثل الكوميدي المحبوب عادل إمام لأول مرة منذ سنوات في حفل زفاف حفيده، مؤخرا انتشرت الشائعات حول حالة إمام الصحية".
وأضاف: "هو أحد أعظم الممثلين في مصر، وتقريبا لا يوجد إسرائيلي يتحدث العربية إلا ويعرف هذا النجم". (روسيا اليوم)
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