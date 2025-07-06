تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام.. ما علاقته بالمرشد الإيراني؟

أثار ظهور الفنان المصري الكبير أمس بعد غياب سنوات تفاعلا واسعا بين المصريين الذين عبروا عن سعادتهم لرؤية نجمهم المحبوب، في اهتمام وصل صداه إلى .

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وعلق الصحفي في هيئة البث المعني بالشؤون العربية ، على ظهور الزعيم، قائلا إن "ظهور الممثل الكوميدي المحبوب عادل إمام لأول مرة منذ سنوات.. لا يقل درامية على ظهور المرشد ".

وكتب كايس، عبر حسابه على إكس قائلا: "مصر تتابع عن كثب ظهور الممثل الكوميدي المحبوب عادل إمام لأول مرة منذ سنوات في حفل زفاف حفيده، مؤخرا انتشرت الشائعات حول حالة إمام الصحية".



وأضاف: "هو أحد أعظم الممثلين في مصر، وتقريبا لا يوجد إسرائيلي يتحدث العربية إلا ويعرف هذا النجم". (روسيا اليوم)