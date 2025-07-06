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عربي-دولي
في أستراليا.. بتر ذراع امرأة بعد هجوم أسد
Lebanon 24
06-07-2025
|
10:25
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أصيبت امرأة خمسينية بجروح خطيرة في ذراعها إثر تعرضها لهجوم من أسد داخل حديقة حيوانات "دارلينغ
داونز
" في
ولاية كوينزلاند الأسترالية
.
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وقالت مصادر أسترالية إن المرأة فقدت ذراعها جراء الحادث المروع.
ووفقا لصحيفة "غارديان"، أفادت السلطات بأن المرأة كانت تراقب حراس الحديقة أثناء عملهم في منطقة الحيوانات المفترسة، التي تضم أسودا ونمورا وفهودا، عندما وقع الهجوم بشكل مفاجئ من قبل أحد الأسود.
ونُقلت المصابة على متن مروحية إنقاذ إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا، حيث خضعت لجراحة أسفرت عن قطع يدها، كما أن حالتها مستقرة الآن. (سكاي نيوز)
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