لولا: لا سلام بلا فلسطين

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دافع الرئيس البرازيلي لويس ، الأحد، عن إقامة دولة فلسطينية كحل للصراع في .جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لقمة بريكس والتي حملت عنوان "السلام والأمن وإصلاح العالمية".وقال : "لن يكون حل هذا الصراع ممكنا إلا بإنهاء وإقامة دولة ذات سيادة.. دولة فلسطينية، ضمن حدود عام 1967".وحمّل مسؤولية ما اعتبره "إبادة جماعية" في غزة، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.وفيما يتعلق بالأزمة ، أعاد تأكيد بلاده بالسلام والحوار، مشيرا إلى الجهود المشتركة مع في إطار مجموعة "أصدقاء السلام". كما دعا إلى "احترام سيادة ".