Advertisement

عربي-دولي

لولا: لا سلام بلا فلسطين

Lebanon 24
06-07-2025 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1387565-638874241582512828.png
Doc-P-1387565-638874241582512828.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دافع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، عن إقامة دولة فلسطينية كحل للصراع في الشرق الأوسط.
Advertisement

جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لقمة بريكس والتي حملت عنوان "السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية".

وقال دا سيلفا: "لن يكون حل هذا الصراع ممكنا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة ذات سيادة.. دولة فلسطينية، ضمن حدود عام 1967".

وحمّل إسرائيل مسؤولية ما اعتبره "إبادة جماعية" في غزة، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعاد لولا دا سيلفا تأكيد التزام بلاده بالسلام والحوار، مشيرا إلى الجهود المشتركة مع الصين في إطار مجموعة "أصدقاء السلام".  كما دعا إلى "احترام سيادة إيران".

مواضيع ذات صلة
سلام من البقاع: لا استقرار بلا إنماء متوازن ولا دولة بلا سيادة
lebanon 24
07/07/2025 02:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام جال في البقاع وراشيا: استقرار بلا إنماء ولا دولة بلا سلاح شرعي
lebanon 24
07/07/2025 02:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ياغي: لا ديمقراطية في منظمة العمل الدولية بلا حقوق نقابية للقطاع العام
lebanon 24
07/07/2025 02:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نتقدم بخطى محسوبة لمنع أو تقليل سقوط جنودنا قدر الإمكان لكن لا حروب بلا ثمن
lebanon 24
07/07/2025 02:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2025-07-06
18:01 | 2025-07-06
17:30 | 2025-07-06
16:59 | 2025-07-06
16:32 | 2025-07-06
16:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24