البحر الأحمر يشتعل مجددًا: هجوم على سفينة تجارية بـ8 زوارق مسلحة

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ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ذكرت أن سفينة تعرضت، الأحد، لهجوم من قبل مسلحين بنيران الأسلحة والقذائف الصاروخية في قبالة سواحل اليمن.ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت ، التي يشرف عليها الجيش ، إن فريقا أمنيا مسلحا على متن السفينة رد بإطلاق النار، مضيفة أن "الوضع لا يزال مستمرا".وأضافت الهيئة أن "السلطات تجري تحقيقات".



وأصدرت شركة أمبري، المتخصصة في الأمن البحري، تحذيرا أفادت فيه بأن سفينة تجارية "تعرضت لهجوم من جانب ثمانية زوارق صغيرة أثناء إبحارها شمالا في البحر الأحمر".



وقالت أمبري: "اثنتان من الوحدات البحرية المسيرة اصطدمتا بالجانب الأيسر من السفينة مما أدى إلى تعرض حمولتها لأضرار".



وأضافت الشركة أنها تعتقد أن الهجوم لا يزال مستمرا. وأحال التابع للبحرية الأميركية، الذي يتمركز في ، الاستفسارات إلى الأميركية، والتي لم ترد على طلب التعليق على الفور. (سكاي نيوز)