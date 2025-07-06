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مسيّرات أوكرانية تُربك حركة الطيران في روسيا

Lebanon 24
06-07-2025 | 15:17
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تسببت طائرات مسيّرة أوكرانية في اضطرابات كبيرة لحركة الطيران في روسيا اليوم الأحد، ما أجبر السلطات على تعليق الرحلات الجوية في عدد من المطارات الرئيسية.
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وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن الرحلات توقفت مؤقتا في أكبر مطارات موسكو، مطار شيريميتيفو، وكذلك في مطار بولكوفو قرب سان بطرسبرغ.
كما تم تعليق حركة الطيران في محيط مدينة كيروف (نحو 800 كيلومتر شمال شرق موسكو).

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ست طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تقترب من العاصمة.

وفي منطقة كالوجا، جنوب غرب موسكو، تم تدمير سبع طائرات مسيّرة، بحسب بيانات رسمية، في حين تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين قرب سان بطرسبرج بواسطة الدفاعات الجوية.
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