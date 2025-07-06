مسيّرات أوكرانية تُربك حركة الطيران في روسيا

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وأفادت الرسمية "تاس" بأن الرحلات توقفت مؤقتا في أكبر مطارات ، مطار شيريميتيفو، وكذلك في قرب سان بطرسبرغ. تسببت طائرات مسيّرة أوكرانية في اضطرابات كبيرة لحركة الطيران في الأحد، ما أجبر السلطات على تعليق الرحلات الجوية في عدد من المطارات الرئيسية.وأفادت الرسمية "تاس" بأن الرحلات توقفت مؤقتا في أكبر مطارات ، مطار شيريميتيفو، وكذلك في قرب سان بطرسبرغ.

كما تم تعليق في محيط مدينة كيروف (نحو 800 كيلومتر موسكو).



وقال رئيس بلدية موسكو، ، إن الدفاعات أسقطت ست طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تقترب من العاصمة.



وفي منطقة كالوجا، موسكو، تم تدمير سبع طائرات مسيّرة، بحسب بيانات رسمية، في حين تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين قرب سان بطرسبرج بواسطة الدفاعات الجوية.