غارات إسرائيلية استهدفت عدّة مناطق في اليمن

أعلنت أن "سلاح الجو بدأ شنّ هجوم على غرب اليمن".

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ونقلت وكالة " " عن شهود، سماع دوي انفجارات في ميناء الحديدة.

وقال الإسرائيلي : "هاجمنا أهدافاً تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة والصليف ورأس ومحطة كهرباء في اليمن".