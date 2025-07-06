Advertisement

عربي-دولي

غارات إسرائيلية استهدفت عدّة مناطق في اليمن

Lebanon 24
06-07-2025 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1387713-638874475426207618.jpg
Doc-P-1387713-638874475426207618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ شنّ هجوم على مدينة الحديدة غرب اليمن".
Advertisement
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود، سماع دوي انفجارات في ميناء الحديدة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "هاجمنا أهدافاً تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة كهرباء في اليمن".

مواضيع ذات صلة
غارات للاحتلال تستهدف عدة مناطق شرقي مدينة غزة
lebanon 24
07/07/2025 06:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية على مناطق عدة في غزة منذ الفجر
lebanon 24
07/07/2025 06:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في مستشفيات غزة: 72 شهيداً في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الخميس
lebanon 24
07/07/2025 06:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق عدة في خان يونس
lebanon 24
07/07/2025 06:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:03 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:03 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:01 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:03 | 2025-07-06
23:03 | 2025-07-06
18:45 | 2025-07-06
18:01 | 2025-07-06
16:59 | 2025-07-06
16:32 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24