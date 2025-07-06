موانئ ومحطة كهرباء.. تعرّفوا إلى الأهداف الحوثية التي ضربتها إسرائيل في اليمن

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نفّذت أولى ضرباتها ضد أهداف حوثية في اليمن منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث هاجمت موانئ ومحطة كهرباء قرابة منتصف ليل الأحد وحتى صباح الاثنين.تأتي هذه الضربات بعد إطلاق ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ باليستية حوثية على إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، وفقًا للجيش ، بما في ذلك صاروخ تم اعتراضه السبت.هاجمت إسرائيل موانئ الحديدة ورأس والصليف ومحطة رأس قنتيب لتوليد الطاقة على طول . كما ضرب الجيش الإسرائيلي سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي استولى عليها الحوثيون في تشرين الثاني 2023.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عقب الضربات: "قامت قوات الحوثيين بتركيب نظام رادار على السفينة وتستخدمه لتتبع السفن في الساحة لتسهيل المزيد من الأنشطة الإرهابية".قبل وقت قصير من موجة الضربات، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا بإخلاء الموانئ ومحطة الكهرباء.