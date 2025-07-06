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عربي-دولي
موانئ ومحطة كهرباء.. تعرّفوا إلى الأهداف الحوثية التي ضربتها إسرائيل في اليمن
Lebanon 24
06-07-2025
|
18:45
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نفّذت
إسرائيل
أولى ضرباتها ضد أهداف حوثية في اليمن منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث هاجمت موانئ ومحطة كهرباء قرابة منتصف ليل الأحد وحتى صباح الاثنين.
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تأتي هذه الضربات بعد إطلاق ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ باليستية حوثية على إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، وفقًا للجيش
الإسرائيلي
، بما في ذلك صاروخ تم اعتراضه السبت.
هاجمت إسرائيل موانئ الحديدة ورأس
عيسى
والصليف ومحطة رأس قنتيب لتوليد الطاقة على طول
البحر الأحمر
. كما ضرب الجيش الإسرائيلي سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي استولى عليها الحوثيون في تشرين الثاني 2023.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عقب الضربات: "قامت قوات الحوثيين بتركيب نظام رادار على السفينة وتستخدمه لتتبع السفن في الساحة
البحرية الدولية
لتسهيل المزيد من الأنشطة الإرهابية".
قبل وقت قصير من موجة الضربات، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا بإخلاء الموانئ ومحطة الكهرباء.
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