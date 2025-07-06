بعد ساعات من تنفيذه غارات استهدفت الحوثيين.. الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من اليمن

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أكد الجيش الإثنين رصد إطلاق صاروخين من اليمن، وذلك بعد ساعات من تنفيذه سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للحوثيين.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على " ": "جرت محاولات لاعتراض الصاروخين، العمل جار على مراجعة نتائج الاعتراض".وأضاف البيان أنه تم تفعيل في مناطق عدة من .وكان الدفاع الإسرائيلي قد قال في وقت سابق من فجر الإثنين: "هاجمنا أهدافا تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة والصليف ورأس ومحطة كهرباء رأس كثيب".وشدد على أن "الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا".وتابع كاتس قائلا: "هاجمنا السفينة غالاكسي ليدر التي خطفها الحوثيون والتي يستخدمونها حاليا للقيام بأنشطة إرهابية في ".وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "استخدمت قنابل قوية على موانئ الحديدة ومحطة الكهرباء في رأس كثيب بالمحافظة".وحسبما ذكرت مصادر " عربية" فقد تم رصد أكثر من 20 انفجارا في الحديدة نتيجة الضربات .وفي وقت سابق مساء أمس الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش أصدر تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية، قائلا إنه سيقصف تلك المناطق نظرا "للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".وأشار أدرعي في بيان إلى "إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة، سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".(سكاي نيوز)