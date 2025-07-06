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عربي-دولي

بعد ساعات من تنفيذه غارات استهدفت الحوثيين.. الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من اليمن

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:03
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أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين رصد إطلاق صاروخين من اليمن، وذلك بعد ساعات من تنفيذه سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للحوثيين.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على "تلغرام": "جرت محاولات لاعتراض الصاروخين، العمل جار على مراجعة نتائج الاعتراض".

وأضاف البيان أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل.

وكان الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق من فجر الإثنين: "هاجمنا أهدافا تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة كهرباء رأس كثيب".

وشدد كاتس على أن "الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا".

وتابع كاتس قائلا: "هاجمنا السفينة غالاكسي ليدر التي خطفها الحوثيون والتي يستخدمونها حاليا للقيام بأنشطة إرهابية في البحر الأحمر".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القوات الجوية "استخدمت قنابل قوية على موانئ الحديدة ومحطة الكهرباء في رأس كثيب بالمحافظة".

وحسبما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" فقد تم رصد أكثر من 20 انفجارا في الحديدة نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق مساء أمس الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش أصدر تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية، قائلا إنه سيقصف تلك المناطق نظرا "للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وأشار أدرعي في بيان إلى "إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة، سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".(سكاي نيوز)
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