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عربي-دولي
هدنة غزة على رأس المباحثات.. ترامب يلتقي نتنياهو اليوم بالبيت الأبيض
Lebanon 24
06-07-2025
|
23:31
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يستقبل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الاثنين،
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الذي تعد زيارته إلى
البيت الأبيض
الثالثة منذ عودة
ترامب
إلى السلطة قبل نحو ستة أشهر.
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وقد عبر
نتنياهو
عن اعتقاده بأن مناقشاته مع الرئيس الأميركي، اليوم، ستسهم في دفع محادثات تحرير المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، فيما
يتوقع ترامب
أن من الممكن التوصل لاتفاق هذا الأسبوع.
وقال نتنياهو أمس الأحد قبل أن يصعد طائرته متجها إلى
واشنطن
إن المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بالتوصل إلى اتفاق بشروط قبلتها
إسرائيل
.
وأضاف: "أعتقد أن
النقاش
مع
الرئيس ترامب
سيسهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج"، وأكد أنه مصمم على ضمان عودة المحتجزين في غزة والقضاء على تهديد حركة
حماس
لإسرائيل.
وعبر ترامب عن اعتقاده أن من الممكن التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار هذا الأسبوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق سراح "عدد لا بأس به من الرهائن"، بحسب تعبيره.
وأضاف في تصريحات للصحافيين قبل العودة إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي: "اعتقد أن ثمة فرصة جيدة لإبرام اتفاق مع حماس خلال الأسبوع".
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