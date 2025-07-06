هدنة غزة على رأس المباحثات.. ترامب يلتقي نتنياهو اليوم بالبيت الأبيض

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وقد عبر عن اعتقاده بأن مناقشاته مع الرئيس الأميركي، اليوم، ستسهم في دفع محادثات تحرير المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، فيما أن من الممكن التوصل لاتفاق هذا الأسبوع.



وقال نتنياهو أمس الأحد قبل أن يصعد طائرته متجها إلى إن المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بالتوصل إلى اتفاق بشروط قبلتها . يستقبل الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، ، الذي تعد زيارته إلى الثالثة منذ عودة إلى السلطة قبل نحو ستة أشهر.وقد عبر عن اعتقاده بأن مناقشاته مع الرئيس الأميركي، اليوم، ستسهم في دفع محادثات تحرير المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، فيما أن من الممكن التوصل لاتفاق هذا الأسبوع.وقال نتنياهو أمس الأحد قبل أن يصعد طائرته متجها إلى إن المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بالتوصل إلى اتفاق بشروط قبلتها .

وأضاف: "أعتقد أن مع سيسهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج"، وأكد أنه مصمم على ضمان عودة المحتجزين في غزة والقضاء على تهديد حركة لإسرائيل.



وعبر ترامب عن اعتقاده أن من الممكن التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار هذا الأسبوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق سراح "عدد لا بأس به من الرهائن"، بحسب تعبيره.



وأضاف في تصريحات للصحافيين قبل العودة إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي: "اعتقد أن ثمة فرصة جيدة لإبرام اتفاق مع حماس خلال الأسبوع".