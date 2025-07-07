وسط تصعيد خطير.. سجن جلبوع يتحول إلى "غوانتنامو إسرائيلي"

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كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أسرى سجن جلبوع يشتكون من تصعيد .وأوضحت الهيئة -في صفحتها على فيسبوك- أن الأسرى يتعرضون من قبل للضرب والقمع بأسلحة جديدة؛ منها الفرد الكهربائي.ويقع سجن جلبوع في وادي جالود (هارود)، عند سفح جبل جلبوع غربي مدينة ، وهو واحد من عدة سجون تابعة لمصلحة السجون يتم منحها أعلى مستوى من الأمن، والسجناء على مستوى عال من الخطر من وجهة نظر .وسجن جلبوع، هو أحد أكثر سجون تحصينا ويلقب بـ”الخزنة الحديدية” بسبب إحكام الإجراءات فيه لمنع أي محاولة فرار منه، بينما يطلق عليه الأسرى اسم “غوانتنامو الإسرائيلي”.وكانت الهيئة قد أعلنت سابقا عن استمرار معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجن مجدو شمال إسرائيل، جراء انتهاكات ترتكبها إدارة السجن بحقهم، من بينها التجويع والعنف الجسدي.كما كشف الفلسطيني -وهو هيئة غير حكومية- أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 17 ألف فلسطيني خلال حرب الإبادة التي تشنها على .