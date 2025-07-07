مخلفة قتلى وجرحى.. مسيّرات روسية تضرب كييف وخاركيف

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أدت هجمات روسية على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و36 جريحا، الاثنين، على ما أعلنت السلطات المحلية.وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا، فضلا عن 27 جريحا في خاركيف و5 في دنيبروبيتروفسك، وفق حكام ورؤساء بلديات المناطق المعنية.وهاجمت مسيّرات روسية أيضا ملحقة أضرارا بأبنية من دون وقوع ضحايا، على ما كتب رئيس بلدية العاصمة ، .