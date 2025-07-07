Advertisement

عربي-دولي

مخلفة قتلى وجرحى.. مسيّرات روسية تضرب كييف وخاركيف

Lebanon 24
07-07-2025 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1387813-638874791264224351.jpg
Doc-P-1387813-638874791264224351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدت هجمات روسية على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و36 جريحا، الاثنين، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا، فضلا عن 27 جريحا في خاركيف و5 في دنيبروبيتروفسك، وفق حكام ورؤساء بلديات المناطق المعنية.
Advertisement

وهاجمت مسيّرات روسية أيضا كييف ملحقة أضرارا بأبنية من دون وقوع ضحايا، على ما كتب رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو.
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: عمليات إنقاذ متواصلة بدونيتسك ودنيبرو وخاركيف بعد غارات روسية على مبان سكنية خلفت قتلى وجرحى
lebanon 24
07/07/2025 12:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى في أوكرانيا بهجمات روسية
lebanon 24
07/07/2025 12:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربات روسية أوكرانية متبادلة توقع قتلى وجرحى
lebanon 24
07/07/2025 12:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الأوكراني: هجوم روسي على العاصمة كييف يقتل 14 شخصا ويجرح 44 آخرين
lebanon 24
07/07/2025 12:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-07-07
05:05 | 2025-07-07
04:50 | 2025-07-07
04:49 | 2025-07-07
04:45 | 2025-07-07
04:44 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24