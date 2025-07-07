بتهم إهانة أردوغان والتحريض.. الادعاء التركي يحقق مع زعيم المعارضة

Advertisement

قالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن الادعاء فتح تحقيقا اليوم الاثنين بحق الزعيم السياسي المعارض أوزجور أوزيل بعد تصريحات أدلى بها تنتقد الحكومة والرئيس.وأضافت المحطة أن الادعاء في العاصمة سيحقق في التصريحات التي أدلى بها أوزيل زعيم يوم السبت لاحتمال توجيه اتهامات له بإهانة الرئيس والتحريض العلني على ارتكاب جريمة وإهانة وتهديد مسؤولين يتولون مناصب عامة.وانتقد أوزيل في خطاب الحملة الآخذة في التوسع على مسؤولي البلديات التي تديرها بعد أن اعتقلت السلطات ثلاثة رؤساء بلديات آخرين يوم السبت بتهم فساد.وأرجأت محكمة تركية يوم الاثنين 30 حزيران 2025 جلسة استماع في قضية ربما تطيح بزعيم المعارض‭ ‬أوزجور أوزيل‭ ‬حتى أيلول المقبل، وذلك عبر احتمال إلغاء نتائج المؤتمر الحزبي الذي انتخبه رئيسا للحزب في 2023.