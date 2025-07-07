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عربي-دولي
بتهم إهانة أردوغان والتحريض.. الادعاء التركي يحقق مع زعيم المعارضة
Lebanon 24
07-07-2025
|
03:06
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قالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن الادعاء
التركي
فتح تحقيقا اليوم الاثنين بحق الزعيم السياسي المعارض أوزجور أوزيل بعد تصريحات أدلى بها تنتقد الحكومة والرئيس.
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وأضافت المحطة أن الادعاء في العاصمة
أنقرة
سيحقق في التصريحات التي أدلى بها أوزيل زعيم
حزب الشعب الجمهوري
يوم السبت لاحتمال توجيه اتهامات له بإهانة الرئيس
رجب طيب أردوغان
والتحريض العلني على ارتكاب جريمة وإهانة وتهديد مسؤولين يتولون مناصب عامة.
وانتقد أوزيل في خطاب الحملة الآخذة في التوسع على مسؤولي البلديات التي تديرها
المعارضة
بعد أن اعتقلت السلطات
التركية
ثلاثة رؤساء بلديات آخرين يوم السبت بتهم فساد.
وأرجأت محكمة تركية يوم الاثنين 30 حزيران 2025 جلسة استماع في قضية ربما تطيح بزعيم
حزب الشعب
الجمهوري
المعارض أوزجور أوزيل حتى أيلول المقبل، وذلك عبر احتمال إلغاء نتائج المؤتمر الحزبي الذي انتخبه رئيسا للحزب في 2023.
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