Advertisement

عربي-دولي

بتهم إهانة أردوغان والتحريض.. الادعاء التركي يحقق مع زعيم المعارضة

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1387820-638874797346772532.jpg
Doc-P-1387820-638874797346772532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن الادعاء التركي فتح تحقيقا اليوم الاثنين بحق الزعيم السياسي المعارض أوزجور أوزيل بعد تصريحات أدلى بها تنتقد الحكومة والرئيس.
Advertisement

وأضافت المحطة أن الادعاء في العاصمة أنقرة سيحقق في التصريحات التي أدلى بها أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري يوم السبت لاحتمال توجيه اتهامات له بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتحريض العلني على ارتكاب جريمة وإهانة وتهديد مسؤولين يتولون مناصب عامة.

وانتقد أوزيل في خطاب الحملة الآخذة في التوسع على مسؤولي البلديات التي تديرها المعارضة بعد أن اعتقلت السلطات التركية ثلاثة رؤساء بلديات آخرين يوم السبت بتهم فساد.

وأرجأت محكمة تركية يوم الاثنين 30 حزيران 2025 جلسة استماع في قضية ربما تطيح بزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض‭ ‬أوزجور أوزيل‭ ‬حتى أيلول المقبل، وذلك عبر احتمال إلغاء نتائج المؤتمر الحزبي الذي انتخبه رئيسا للحزب في 2023.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: تحقيق مع مدير FBI السابق جيمس كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب
lebanon 24
07/07/2025 12:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: مهاجمة فتية يهود الأحياء العربية في البلدة القديمة خلال يوم القدس عار وإهانة لليهودية
lebanon 24
07/07/2025 12:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام تركي: اعتقال 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة بتهمة "الفساد"
lebanon 24
07/07/2025 12:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: هناك فرصة لمحاولة التوصل لاتفاق مستقبلي مع الحكومة السورية الجديدة
lebanon 24
07/07/2025 12:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-07-07
05:05 | 2025-07-07
04:50 | 2025-07-07
04:49 | 2025-07-07
04:45 | 2025-07-07
04:44 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24