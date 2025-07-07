#عاجل في عملية خاصة جنوب سوريا: قوة من جيش الدفاع تعتقل خلية تمّ تشغيلها من قبل فيلق القدس الإيرانية
⭕️استنادًا إلى معلومات تمّ الحصول عليها من تحقيقات وحدة 504، نفذت قوات من لواء ألكسندروني (اللواء 3)، عملية ليلية تم خلالها اعتقال خلية عناصر تمّ تشغيلها من قبل فيلق القدس… pic.twitter.com/DbsBOr3W3z
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 7, 2025
#عاجل في عملية خاصة جنوب سوريا: قوة من جيش الدفاع تعتقل خلية تمّ تشغيلها من قبل فيلق القدس الإيرانية
⭕️استنادًا إلى معلومات تمّ الحصول عليها من تحقيقات وحدة 504، نفذت قوات من لواء ألكسندروني (اللواء 3)، عملية ليلية تم خلالها اعتقال خلية عناصر تمّ تشغيلها من قبل فيلق القدس… pic.twitter.com/DbsBOr3W3z