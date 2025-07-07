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في عملية خاصة جنوب سوريا.. اسرائيل تعتقل خلية لـ"فيلق القدس" الإيراني (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:10
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو للعملية، على منصة "إكس"، وعلّق قائلاً: "استناداً إلى معلومات تمّ الحصول عليها من تحقيقات وحدة 504، نفّذت قوات من لواء ألكسندروني (اللواء 3)، عملية ليلية تم خلالها اعتقال خلية عناصر تمّ تشغيلها من قبل فيلق القدس الإيراني في منطقة تل كودنة جنوب سوريا".
أضاف: "للمرة الثانية خلال الأسبوع الأخير، نفذت قوات الفرقة عملية ليلية دقيقة تمّ خلالها اعتقال عدد من النشطاء الذين شكّلوا تهديداً في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على منع تموضع أي جهة إرهابية في سوريا، بهدف حماية سكان إسرائيل".
في السياق، رصد نشطاء "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، تحرّك قوة عسكرية تابعة ‏للقوات الإسرائيلية مؤلفة من أكثر من 10 آليات، انطلقت من القاعدة ‏العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، وسلكت ‏الطريق المؤدي إلى قرية نبع الصخر في الريف الأوسط من المحافظة، ‏حيث تمركزت في موقع "السرية الرابعة" الواقعة عند مفرق المنبطح، ‏على الطريق الواصل نحو قرية مجدوليا، وهو أحد المواقع العسكرية ‏التابعة للنظام سابقاً.‏
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