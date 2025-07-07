نشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو للعملية، على منصة "إكس"، وعلّق قائلاً: "استناداً إلى معلومات تمّ الحصول عليها من تحقيقات وحدة 504، نفّذت قوات من لواء ألكسندروني (اللواء 3)، عملية ليلية تم خلالها اعتقال خلية عناصر تمّ تشغيلها من قبل فيلق في منطقة تل كودنة جنوب ".

أضاف: "للمرة الثانية خلال الأسبوع الأخير، نفذت قوات الفرقة عملية ليلية دقيقة تمّ خلالها اعتقال عدد من النشطاء الذين شكّلوا تهديداً في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على منع تموضع أي جهة إرهابية في سوريا، بهدف حماية سكان ".

في السياق، رصد نشطاء " "، تحرّك قوة عسكرية تابعة ‏للقوات مؤلفة من أكثر من 10 آليات، انطلقت من ‏العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية القنيطرة ، وسلكت ‏الطريق المؤدي إلى قرية نبع الصخر في الريف الأوسط من المحافظة، ‏حيث تمركزت في موقع "السرية الرابعة" الواقعة عند مفرق المنبطح، ‏ الواصل نحو قرية مجدوليا، وهو أحد المواقع العسكرية ‏التابعة للنظام سابقاً.‏