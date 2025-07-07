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عربي-دولي

في زيارة رسمية.. الشرع يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:04
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قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الاثنين، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
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كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد استقبل الرئيس السوري، نيسان الماضي، في قصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي.

وأفادت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، حينها، بأن الشيخ محمد بن زايد "جدد تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وخلال الزيارة التقى الشرع مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في دولة الإمارات.
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