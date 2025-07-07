في زيارة رسمية.. الشرع يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

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قالت " "، الاثنين، إن الرئيس السوري يتوجه إلى في زيارة رسمية.كان رئيس استقبل الرئيس السوري، نيسان الماضي، في قصر الشاطئ في العاصمة .وأفادت "وكالة أنباء " (وام)، حينها، بأن الشيخ "جدد تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة وسيادتها وسلامة أراضيها".وخلال الزيارة التقى مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في دولة الإمارات.