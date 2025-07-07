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عربي-دولي
ترحيب فلسطيني بمضامين بيان قمة "بريكس" بشأن الصراع في غزة
Lebanon 24
07-07-2025
|
04:20
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رحبت
فلسطين
، الاثنين، بالبيان الختامي لقمة قادة مجموعة "بريكس"، الذي دعا إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في
قطاع غزة
وانسحاب
إسرائيل
من كافة الأراضي
الفلسطينية
المحتلة.
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية وصل
الأناضول
، تعقيبا على البيان الختامي لقمة قادة
مجموعة بريكس
التي تستضيفها
البرازيل
في مدينة ريو دي جانيرو، يومي 6 و7
تموز
الجاري.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام دولة
الاحتلال
بوقف عدوانها وحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت إلى "فتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كمدخل صحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم". (الأناضول)
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