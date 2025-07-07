ترحيب فلسطيني بمضامين بيان قمة "بريكس" بشأن الصراع في غزة

Advertisement

رحبت ، الاثنين، بالبيان الختامي لقمة قادة مجموعة "بريكس"، الذي دعا إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في وانسحاب من كافة الأراضي المحتلة.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية وصل ، تعقيبا على البيان الختامي لقمة قادة التي تستضيفها في مدينة ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 الجاري.وطالبت الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام دولة بوقف عدوانها وحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.ودعت إلى "فتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كمدخل صحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم". (الأناضول)