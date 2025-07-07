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عربي-دولي

الحوثي تؤكد استمرار الرد على إسرائيل ودعم المعركة في غزة

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:50
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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، أنها تصدت لعدوان إسرائيلي على البلاد، مؤكدة أن عمليات "إسناد" قطاع غزة مستمرة.
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جاء ذلك وفق بيان المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي، عند منتصف ليلة الأحد/ الاثنين، 3 موانئ بحرية ومحطة كهرباء في اليمن.

وقال سريع، إن الدفاعات الجوية للجماعة أطلقت "دفعة كبيرة من صواريخ أرض- جو محلية الصنع للتصدي للهجوم الإسرائيلي الواسع، ما تسبب في إرباك كبير لطياري العدو وغرف عملياته".

وشدد سريع على أن الجماعة "جاهزة وحاضرة للتصدي لأي اعتداءات إسرائيلية على اليمن"، لافتا إلى أن هذه الهجمات لن تؤثر على قدراتها العسكرية.

وأضاف: "نطمئن شعبنا وأحرار أمتنا أن عمليات الإسناد لغزة وفلسطين ستستمر بوتيرة عالية، وسندافع عن بلدنا وأمتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله". (الاناضول)

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