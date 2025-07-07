بدء "معركة التحرير الكبرى" في السودان بقيادة البرهان

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كشفت مصادر مطلعة عن إصدار رئيس بالسودان توجيهات ببدء "اجتياح شامل لاستعادة السيطرة على المواقع والمدن التي تستولي عليها قوات "الدعم السريع".وفي التفاصيل، قالت المصادر العسكرية المطلعة إن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تسير نحو تنفيذ ما أسمته "معركة التحرير الكبرى" الهادفة إلى " الكامل على التمرد واستعادة هيبة كامل التراب الوطني دون استثناء".وتم معلومات مفادها أن للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن البرهان أصدر توجيهات مباشرة ببدء عملية اجتياح شامل تهدف إلى "حسم التمرد المسلح واستعادة السيطرة الكاملة على المواقع والمدن التي تستولي عليها ".واستند القرار الجديد وفق المصادر عسكرية إلى تقييم ميداني دقيق أعدته هيئة العمليات والاستخبارات بالقوات المسلحة أكدت فيه جاهزية الجيش السوداني الكاملة لتنفيذ عمليات نوعية وسريعة في محاور استراتيجية، أبرزها ولايات كردفان ودارفور، اللتان تشهدان تصعيدا متسارعا في التوترات الأمنية طويلة.من جهتها دفعت رئاسة السودانية بمركبات جديدة لدعم عملية الإنتشار الشرطي وحفظ الأمن بولاية الخرطوم. (روسيا اليوم)