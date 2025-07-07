تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة.. 11,200 انتهاك خلال 6 أشهر

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قال مسؤول فلسطيني، الاثنين، إن الجيش والمستوطنين نفذوا في المحتلة 11 ألفا و280 اعتداءً خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.جاء ذلك بحسب معطيات كشف عنها رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) مؤيد شعبان، في عقده بمقر الهيئة بمدينة البيرة .وأشار شعبان إلى أن هذه الاعتداءات تزامنت مع حرب الإبادة المستمرة التي ترتكبها منذ 21 شهرا بقطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطيني.وأضاف أن "دولة سابقت الزمن على مدار الأشهر الستة الماضية، من أجل الانقضاض على الجغرافيا ، ليس فقط بإقامة البؤر الاستيطانية أو تسمين ، بل بالجملة غير المسبوقة من التشريعات والقرارات الحكومية التي تستهدف جوهر الجغرافيا الفلسطينية ومكانتها، لتضعنا وجهاً لوجه، أمام أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية من حيث محاولات السلب والضم وفرض السيادة".وأشار إلى أن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين.وذكر أن إسرائيل درست 165 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة منها 124 مخططاً بمستوطنات الضفة الغربية، و41 مخططاً في .وذكر أن سلطات إسرائيل استولت على أكثر من 800 دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة، من خلال إصدار 36 أمراً بوضع اليد لأغراض عسكرية، وأمر واحد لاستملاك بحجة شق شوارع وتوسعتها.وبين شعبان أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تسببوا في قطع وتضرر 12 ألفا و67 شجرة منها 6 آلاف و144 شجرة زيتون.