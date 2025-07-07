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عربي-دولي

بعد الهجوم الإسرائيلي... مطار تبريز يستأنف نشاطه الجوي

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:36
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أعلن مسؤولون إعادة فتح مطار تبريز الدولي، السبت، بعد 23 يوما من إغلاقه بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
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وقال رامين عزاري المدير العام لمطارات أذربيجان الشرقية إن أول رحلة بعد الإصلاح، التي تديرها شركة الخطوط الجوية ATA، غادرت إلى إسطنبول.

وقال آذري: "مع إعادة بناء مدرج مطار تبريز الدولي، غادرت اليوم أول رحلة بعد الإغلاق".

وأكد أن المطار أصبح جاهزًا الآن لاستئناف العمليات المحلية والدولية.

وكان مطار تبريز من بين الأهداف العديدة التي استُهدفت خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا. وأظهرت الصور المنشورة في أعقاب الهجوم أضرارًا جسيمة في المدرج. 
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