بعد الهجوم الإسرائيلي... مطار تبريز يستأنف نشاطه الجوي

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أعلن مسؤولون إعادة فتح مطار تبريز الدولي، السبت، بعد 23 يوما من إغلاقه بسبب الجوية خلال الحرب الأخيرة بين وإسرائيل، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.وقال رامين عزاري لمطارات أذربيجان الشرقية إن أول رحلة بعد الإصلاح، التي تديرها ATA، غادرت إلى إسطنبول.وقال آذري: "مع إعادة بناء مدرج مطار تبريز الدولي، غادرت اليوم أول رحلة بعد الإغلاق".وأكد أن أصبح جاهزًا الآن لاستئناف العمليات المحلية والدولية.وكان مطار تبريز من بين الأهداف العديدة التي استُهدفت خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا. وأظهرت الصور المنشورة في أعقاب الهجوم أضرارًا جسيمة في المدرج.