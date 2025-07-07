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إقتصاد

حوارٌ بين ترامب وفون دير لاين لتجنيب أوروبا الرسوم الجمركيّة

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:14
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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجريا "حواراً جيداً" في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ.
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وأكد المتحدث أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من تموز، مشدداً على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". (سكاي نيوز)
 
 
 
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