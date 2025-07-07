حوارٌ بين ترامب وفون دير لاين لتجنيب أوروبا الرسوم الجمركيّة

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قال متحدث باسم ، إن رئيسة المفوضية لاين، والرئيس الأميركي ، أجريا "حواراً جيداً" في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ.وأكد المتحدث أن هدف لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من ، مشدداً على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". (سكاي نيوز)