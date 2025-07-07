مقتل 3 أشخاص في إطلاق للنار جنوبي فيلادلفيا الأميركية

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أعلنت السلطات الأميركية مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإطلاق للنار وقع فجر اليوم الاثنين في أحد الأحياء فيلادلفيا.وقال كيفن بيثيل، للصحفيين إن القتلى الثلاثة بالغين، وأن اثنين من المصابين من القصّر، مشيرا إلى أن إطلاق النار وقع قبيل الساعة الواحدة صباحا بقليل بشارع سكني في منطقة جرايز .وأوضح بيثيل: "لدينا العديد من الأعيرة النارية التي تم إطلاقها على المربع السكني".وأفادت الشرطة بأنه قد تم احتجاز شخص يحمل سلاحا.وذكر بيثيل أن الشرطة وصلت بالفعل إلى نفس المربع السكني في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت وحتى صباح أمس الأحد، وتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص.ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار.