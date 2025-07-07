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مقتل 3 أشخاص في إطلاق للنار جنوبي فيلادلفيا الأميركية

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:33
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أعلنت السلطات الأميركية مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإطلاق للنار وقع فجر اليوم الاثنين في أحد الأحياء جنوب مدينة فيلادلفيا.
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وقال مفوض الشرطة كيفن بيثيل، للصحفيين إن القتلى الثلاثة بالغين، وأن اثنين من المصابين من القصّر، مشيرا إلى أن إطلاق النار وقع قبيل الساعة الواحدة صباحا بقليل بشارع سكني في منطقة جرايز فيري.

وأوضح بيثيل: "لدينا العديد من الأعيرة النارية التي تم إطلاقها على المربع السكني".

وأفادت الشرطة بأنه قد تم احتجاز شخص يحمل سلاحا.

وذكر بيثيل أن الشرطة وصلت بالفعل إلى نفس المربع السكني في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت وحتى صباح أمس الأحد، وتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص.

ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار.
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