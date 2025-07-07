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الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:48
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أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا ناقلة البضائع "ماجيك سيز" في البحر الأحمر.
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وأضاف الحوثيون في بيان نشر على تلغرام، أن الاستهداف تم بزورقين مسيَّرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيرة، موضحة أن "الناقلة معرضة الآن لخطر الغرق".

والأحد، استهدف هجوم سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، قبل أن تندلع فيها النيران وتغمرها المياه، مما أجبر طاقمها لاحقا على مغادرة السفينة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه جرى إنقاذ طاقم السفينة.

وتوجهت أصابع الاتهام في الهجوم على سفينة الشحن "ماجيك سيز" المملوكة لليونان إلى الحوثيين على الفور، خاصة وأن شركة أمنية قالت إن قوارب مسيرة مفخخة يبدو أنها ضربت السفينة بعد استهدافها بأسلحة خفيفة وقذائف صاروخية.

وقد يؤدي استئناف حملة الحوثيين ضد الملاحة البحرية إلى عودة القوات الأميركية والغربية إلى المنطقة مرة أخرى، خاصة بعدما استهدف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتمردين عبر شن هجمات جوية كبيرة.

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