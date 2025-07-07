الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر

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أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا ناقلة البضائع "ماجيك سيز" في .وأضاف الحوثيون في بيان نشر على ، أن الاستهداف تم بزورقين مسيَّرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيرة، موضحة أن "الناقلة معرضة الآن لخطر الغرق".والأحد، استهدف هجوم سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، قبل أن تندلع فيها النيران وتغمرها المياه، مما أجبر طاقمها لاحقا على مغادرة السفينة.وقالت إنه جرى إنقاذ طاقم السفينة.وتوجهت أصابع الاتهام في الهجوم على سفينة الشحن "ماجيك سيز" المملوكة لليونان إلى الحوثيين على الفور، خاصة وأن شركة أمنية قالت إن قوارب مسيرة مفخخة يبدو أنها ضربت السفينة بعد استهدافها بأسلحة خفيفة وقذائف صاروخية.وقد يؤدي استئناف حملة الحوثيين ضد الملاحة البحرية إلى عودة القوات الأميركية والغربية إلى المنطقة مرة أخرى، خاصة بعدما استهدف الرئيس الأميركي، ، المتمردين عبر شن هجمات جوية كبيرة.