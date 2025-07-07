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عربي-دولي

المبعوث الأميركي يتجه إلى الدوحة.. هل تعثرت المفاوضات؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:04
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أكد البيت الأبيض أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات مع حركة "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "أولوية الرئيس حالياً هي إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن"، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت على المقترح المطروح وتأمل واشنطن أن تحذو حماس حذوها.

ونقلت قناة "i24NEWS" عن مصدر مطّلع أن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة في الدوحة، نافياً ما تم تداوله عن تعثر المفاوضات. وكانت حماس قد وصفت ردها على المقترح بأنه "إيجابي"، وسط تقارير عن إمكانية الإعلان عن اتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
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