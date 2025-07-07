المبعوث الأميركي يتجه إلى الدوحة.. هل تعثرت المفاوضات؟

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أكد أن المبعوث الأميركي سيتوجه هذا الأسبوع إلى للمشاركة في المفاوضات مع حركة " " بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ، إن "أولوية الرئيس حالياً هي إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن"، مشيرة إلى أن وافقت على المقترح المطروح وتأمل أن تحذو حماس حذوها.ونقلت قناة "i24NEWS" عن مصدر مطّلع أن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة في الدوحة، نافياً ما تم تداوله عن تعثر المفاوضات. وكانت حماس قد وصفت ردها على المقترح بأنه "إيجابي"، وسط تقارير عن إمكانية الإعلان عن اتفاق خلال زيارة إلى واشنطن.