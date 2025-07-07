مقتل 5 جنود إسرائيليين في اشتباكات بشمال غزة

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قال الجيش اليوم الثلاثاء إن خمسة جنود قتلوا وأصيب اثنان بجروح خطيرة خلال اشتباكات بشمال .وكان مراسل " عربية" قد قال في وقت سابق من فجر الثلاثاء، إن مروحيات إسرائيلية هبطت في بيت حانون لإجلاء جنود وقعوا في كمين استخدمت فيه عبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع.وأعرب الرئيس الأميركي خلال لقائه في مساء الإثنين عن ثقته في أن حركة تريد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.وردّا على سؤال عمّا إذا كانت المعارك الدائرة في القطاع بين والحركة ستؤدّي إلى تعطيل المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصّل إلى هدنة، قال للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم (حماس) يريدون اجتماعا ويريدون وقف إطلاق النار هذا".وردّا على سؤال بشأن السبب الذي حال حتى الآن دون إبرام هذه الهدنة، قال الرئيس الأميركي "لا أعتقد أن هناك عائقا. أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".