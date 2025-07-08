اليمن.. تضرر أرصفة خرسانية في ميناء الحديدة جراء غارات إسرائيلية

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أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري أنها رصدت صورا تؤكد تعرض أرصفة خرسانية في ميناء الحديدة اليمني لأضرار جراء غارات إسرائيلية.وأضافت الشركة في مذكرة استشارية الثلاثاء أن سفينتين تحملان علم باربادوس، "على الأرجح" تضررتا جراء انفجار نتيجة الهجمات، مشيرة إلى أن السفينتين لم تبلغا عن أي إصابات بين طاقميهما.وأعلن الجيش في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين أنه قصف أهدافا للحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية ومحطة كهرباء، في أول هجوم له على اليمن منذ قرابة شهر.وكان سلاح الجو الإسرائيلي أطلق 50 قذيفة وصاروخا فجر الإثنين على الأهداف في اليمن في عملية وصفت بأنها "غير اعتيادية".في حين أعلنت حركة " الله" الحوثية في اليمن صباح الاثنين تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بأحد عشر صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت وميناء أسدود وميناء إيلات ومحطة كهرباء عسقلان .وأكدت الحركة في بيان "وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها".وجاء الهجوم الصاروخي للحوثيين على ردا على التي استهدفت موانئ الحديدة ورأس والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في اليمن.