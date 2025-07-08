اليمن.. تضرر أرصفة خرسانية في ميناء الحديدة جراء غارات إسرائيلية

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية
للأمن البحري أنها رصدت صورا تؤكد تعرض أرصفة خرسانية في ميناء الحديدة اليمني لأضرار جراء غارات إسرائيلية.
وأضافت الشركة في مذكرة استشارية صباح اليوم
الثلاثاء أن سفينتين تحملان علم باربادوس، "على الأرجح" تضررتا جراء انفجار نتيجة الهجمات، مشيرة إلى أن السفينتين لم تبلغا عن أي إصابات بين طاقميهما.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين أنه قصف أهدافا للحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية ومحطة كهرباء، في أول هجوم له على اليمن منذ قرابة شهر.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي أطلق 50 قذيفة وصاروخا فجر الإثنين على الأهداف في اليمن في عملية وصفت بأنها "غير اعتيادية".
في حين أعلنت حركة "أنصار
الله" الحوثية في اليمن صباح الاثنين تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بأحد عشر صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت مطار بن غوريون
وميناء أسدود وميناء إيلات ومحطة كهرباء عسقلان في إسرائيل
.
وأكدت الحركة في بيان "وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها".
وجاء الهجوم الصاروخي للحوثيين على إسرائيل
ردا على الغارات الإسرائيلية
التي استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى
والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في اليمن.