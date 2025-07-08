Advertisement

عربي-دولي

اليمن.. تضرر أرصفة خرسانية في ميناء الحديدة جراء غارات إسرائيلية

Lebanon 24
08-07-2025 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1388282-638875566778380944.jpg
Doc-P-1388282-638875566778380944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أنها رصدت صورا تؤكد تعرض أرصفة خرسانية في ميناء الحديدة اليمني لأضرار جراء غارات إسرائيلية.
Advertisement

وأضافت الشركة في مذكرة استشارية صباح اليوم الثلاثاء أن سفينتين تحملان علم باربادوس، "على الأرجح" تضررتا جراء انفجار نتيجة الهجمات، مشيرة إلى أن السفينتين لم تبلغا عن أي إصابات بين طاقميهما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين أنه قصف أهدافا للحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية ومحطة كهرباء، في أول هجوم له على اليمن منذ قرابة شهر.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أطلق 50 قذيفة وصاروخا فجر الإثنين على الأهداف في اليمن في عملية وصفت بأنها "غير اعتيادية".

في حين أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن صباح الاثنين تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بأحد عشر صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت مطار بن غوريون وميناء أسدود وميناء إيلات ومحطة كهرباء عسقلان في إسرائيل.

وأكدت الحركة في بيان "وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها".

وجاء الهجوم الصاروخي للحوثيين على إسرائيل ردا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في اليمن.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: إسرائيل تستهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة
lebanon 24
08/07/2025 10:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن
lebanon 24
08/07/2025 10:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: غارات إسرائيلية على موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة في اليمن
lebanon 24
08/07/2025 10:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة ومواقع أخرى في المحافظة اليمنية (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/07/2025 10:44:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-07-08
03:25 | 2025-07-08
03:24 | 2025-07-08
03:14 | 2025-07-08
02:24 | 2025-07-08
02:22 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24