تفاصيل غير مسبوقة... كاتس يتحدث عن عملية "عام كلافي" الأكبر ضد إيران

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كشف ، في إحاطة عقدت الإثنين، كواليس العملية العسكرية على التي سميت "عام كلافي" وبدأت يوم 12 حزيران، مشيرا إلى أن هذه الضربة جاءت نتيجة لتحضير استراتيجي طويل.وذكر كاتس، تفاصيل غير مسبوقة، نقلتها صحيفة " " ، بشأن مسار التحضير للعملية، قائلا إن "البداية كانت في اجتماع أمني في تشرين الثاني 2023، حيث اتخذ قرار أولي بتنفيذ هجوم محدود ضد منشأة فوردو النووية، أطلق عليه اسم (عملية الأزرق والأبيض)".وأضاف: "في تلك المرحلة، لم تكن تملك بعد القدرة الكاملة على الوصول بعمق إلى قلب إيران والضرب المتكرر هناك، وهو ما وصفه كاتس بدور البديل، أي قدرة سلاح الجو على التصرف بمعزل عن الغطاء الأميركي، وهي قدرة لم تكن موجودة من قبل".وأوضح كاتس: "لولا تطوير هذا الدور، لما كانت هناك عملية في إيران. لقد غير المعادلة تماما".وأشار إلى أن الاستخبارات العسكرية كانت تطور خططا مساعدة على التوازي، وأولها عملية "نارنيا" التي استهدفت العلماء المشاركين في المشروع ، وثانيها خطة لتعطيل نظام القيادة والسيطرة لإفقاد إيران قدرتها على التنسيق والرد الفوري، وثالثها ضربة افتتاحية تنفذ ضد أبرز قادة الأمن الإيرانيين.وذكر وزير الدفع الإسرائيلي أن فكرة استهداف "القيادة" لضرب المعنويات والقدرات القيادية طرحت في اجتماع عقد في ديسمبر، ثم جاءت عملية "الزفاف الأحمر" لتجسيد هذا التوجه، حين اغتيل عدد من كبار قادة ، ومنهم قائد سلاح الجو أمير علي حاجي .وتابع: "في يناير، وخلال اجتماع رمزي حمل اسم (هيلا)، صيغ الهدف السياسي للعملية وهو شل البرنامج النووي الإيراني مؤقتا، وفرض معادلة ردع جديدة قد تطيل أمد الاستقرار. عند هذه النقطة، بدأ التمهيد لعملية أوسع وأكثر جرأة، أُطلق عليها لاحقا اسم (خطة التورنادو)، تهدف إلى إحداث تأثير مفاجئ وعنيف في عمق ".