الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة... ودهس شاب قرب مخيم بلاطة

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شنّ الجيش عمليات دهم واعتقالات في مناطق واسعة من فجر الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وقالت تلك الوسائل، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة برقين غرب جنين، فيما اقتحمت وحدات أخرى بلدة بير الباشا جنوبي المدينة.وفي ، اقتحمت القوات بلدة روجيب شرق المدينة، كما أظهر مقطع فيديو متداول لحظة محاولة آلية عسكرية إسرائيلية دهس شاب في أثناء محاولته الوصول إلى منزله قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.وأفادت مصادر محلية، بإصابة جندي إسرائيلي في منطقة بلاطة، بعد إلقاء عبوة محلية الصنع على دورية عسكرية إسرائيلية خلال الاقتحام.كما داهمت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة ، واعتقلت شخصًا على الأقل.