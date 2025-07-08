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الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة... ودهس شاب قرب مخيم بلاطة

Lebanon 24
08-07-2025 | 02:17
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شنّ الجيش  الإسرائيلي عمليات دهم واعتقالات في مناطق واسعة من الضفة الغربية فجر الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
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وقالت تلك الوسائل، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة  برقين غرب جنين، فيما اقتحمت وحدات أخرى بلدة بير الباشا جنوبي المدينة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة روجيب شرق المدينة، كما أظهر مقطع فيديو متداول لحظة محاولة آلية عسكرية إسرائيلية دهس شاب في أثناء محاولته الوصول إلى منزله قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة جندي إسرائيلي في منطقة بلاطة، بعد إلقاء عبوة محلية الصنع على دورية عسكرية إسرائيلية خلال الاقتحام.

كما داهمت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة الخليل، واعتقلت شخصًا على الأقل.

 
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