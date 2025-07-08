30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة... ودهس شاب قرب مخيم بلاطة
Lebanon 24
08-07-2025
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ الجيش
الإسرائيلي
عمليات دهم واعتقالات في مناطق واسعة من
الضفة الغربية
فجر الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
Advertisement
وقالت تلك الوسائل، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بلدة برقين غرب جنين، فيما اقتحمت وحدات أخرى بلدة بير الباشا جنوبي المدينة.
وفي
محافظة نابلس
، اقتحمت القوات
الإسرائيلية
بلدة روجيب شرق المدينة، كما أظهر مقطع فيديو متداول لحظة محاولة آلية عسكرية إسرائيلية دهس شاب في أثناء محاولته الوصول إلى منزله قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بإصابة جندي إسرائيلي في منطقة بلاطة، بعد إلقاء عبوة محلية الصنع على دورية عسكرية إسرائيلية خلال الاقتحام.
كما داهمت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة
الخليل
، واعتقلت شخصًا على الأقل.
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية
08/07/2025 14:07:44
08/07/2025 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم شارعي السوق والمدارس في مخيم بلاطة شرق نابلس تزامناً مع اقتحام المستوطنين لقبر يوسف
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم شارعي السوق والمدارس في مخيم بلاطة شرق نابلس تزامناً مع اقتحام المستوطنين لقبر يوسف
08/07/2025 14:07:44
08/07/2025 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية
Lebanon 24
جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية
08/07/2025 14:07:44
08/07/2025 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية
08/07/2025 14:07:44
08/07/2025 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كمين "بيت حانون": دلالات العملية ورسائلها
Lebanon 24
كمين "بيت حانون": دلالات العملية ورسائلها
07:00 | 2025-07-08
08/07/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان خان يونس
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان خان يونس
06:43 | 2025-07-08
08/07/2025 06:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار بوتين المفاجئ.. وزير ينتحر والكرملين يخرج عن صمته
Lebanon 24
بعد قرار بوتين المفاجئ.. وزير ينتحر والكرملين يخرج عن صمته
06:35 | 2025-07-08
08/07/2025 06:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا
Lebanon 24
أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا
06:31 | 2025-07-08
08/07/2025 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف: التصريحات الأميركية بشأن تسليح أوكرانيا متناقضة
Lebanon 24
بيسكوف: التصريحات الأميركية بشأن تسليح أوكرانيا متناقضة
06:23 | 2025-07-08
08/07/2025 06:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
14:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-07-08
كمين "بيت حانون": دلالات العملية ورسائلها
06:43 | 2025-07-08
إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان خان يونس
06:35 | 2025-07-08
بعد قرار بوتين المفاجئ.. وزير ينتحر والكرملين يخرج عن صمته
06:31 | 2025-07-08
أكبر ميناء في أوروبا يستعدّ لصدام عسكري بين "الناتو" وروسيا
06:23 | 2025-07-08
بيسكوف: التصريحات الأميركية بشأن تسليح أوكرانيا متناقضة
06:05 | 2025-07-08
رغم فصلهم.. 13 إطفائيا شاركوا في إخماد حرائق سوريا
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24