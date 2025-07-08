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عربي-دولي
إيران.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
08-07-2025
|
04:00
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أعلنت الحكومة
الإيرانية
حصيلة جديدة لضحايا حربها مع
إسرائيل
، مشيرة إلى مقتل 1060 شخصا، على الأقل، مع احتمال ارتفاع هذا العدد.
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وكشف سعيد أوهادي، رئيس
مؤسسة الشهداء
والمحاربين القدامى في
إيران
، الحصيلة في مقابلة بثها التليفزيون
الإيراني
الرسمي مساء الإثنين.
وأشار أوهادي إلى أن حصيلة القتلى قد تصل إلى 1100 نظرا لخطورة إصابات بعض الجرحى.
وخلال الحرب، قللت إيران من شأن تأثير القصف
الإسرائيلي
الذي تعرضت له، والذي استمر 12 يوما، رغم أنه دمر دفاعاتها الجوية، ومواقع عسكرية وألحق أضرارا بمنشآتها النووية.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ، بدأت إيران تدريجيا الاعتراف بحجم الدمار الذي لحق بها، لكنها لم تكشف حتى الآن عن حجم خسائرها من العتاد العسكري.
وقالت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، التي تتخذ
من واشنطن
مقرا لها والتي اعتادت تقديم أرقام مفصلة لضحايا موجات الاضطرابات المختلفة في إيران، إن عدد القتلى بلغ 1190 شخصا، بينهم 436 مدنيا و435 من
قوات الأمن
.
وأضافت المجموعة أن الهجمات أسفرت أيضا عن إصابة 4475 شخصا آخرين.
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