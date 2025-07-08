أبو عبيدة يتكلم عن عملية كبيرة واستثنائية ضدّ الجيش الإسرائيلي

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أكد المتحدث العسكرى بإسم أن عملية بيت حانون المركبة هى ضربة إضافية سددها مجاهدو القسام لهيبة جيش الهزيل ووحداته الأكثر إجراماً فى ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر.وأوضح ابو عبيدة في بيان مقتضب ان معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلوا القسام مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّده كل يومٍ خسائر إضافية، مضيفا: لئن نجح العدو مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون.كما أضاف أبو عبيدة: "صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصرا من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة المقبلة والقرار الأكثر غباء الذي يمكن أن يتخذه سيكون الإبقاء على قواته داخل ".وقُتل خمسة جنود إسرائيليين وأصيب 14 آخرون على الأقل في "كمين كبير واستثنائي" نفذته الفصائل ببيت حانون شمال قطاع غزة حسب ما ذكر الجيش .