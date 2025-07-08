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عربي-دولي

جريمة مروّعة.. هذا ما فعله بوالده

Lebanon 24
08-07-2025 | 04:21
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بدأت  الإثنين، 7 تموز، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، محاكمة جاستن موهن (33 عامًا)، المتهم بقتل والده، وقطع رأسه، ونشر مقطع فيديو يوثق الجريمة على موقع يوتيوب، في واقعة أثارت صدمة واسعة في الأوساط القانونية والإعلامية.
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ويواجه موهن تهماً عدة، من بينها القتل من الدرجة الأولى، وإساءة معاملة جثة، وحيازة أداة جريمة، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالإرهاب، على خلفية مقتل والده، مايكل إف. موهن (68 عامًا)، في كانون الثاني 2024.

ووفقًا لبيان السبب المحتمل الذي اطلعت عليه مجلة "بيبول"، عثرت الشرطة على بقايا جثة الضحية مقطوعة الرأس داخل حمام منزل العائلة في مدينة ليفيتاون. كما وُجد رأس مايكل داخل كيس بلاستيكي موضوع في قدر طبخ داخل غرفة نوم مجاورة.

وأظهرت التحقيقات وجود أدوات حادة في مكان الجريمة، بينها ساطور وسكين مطبخ كبير. ولفت الادعاء إلى أن تشريح الجثة كشف أن الضحية تعرض لإطلاق نار في الرأس قبل قطع رأسه.

وفي تسجيل مصوّر نشره المتهم عبر قناته على يوتيوب، ظهر وهو يحمل رأس والده، محددًا هويته بالاسم، قائلاً: "إنه الآن في الجحيم إلى الأبد". كما تضمّن الفيديو دعوة صريحة للميليشيات والوطنيين الأميركيين لحمل السلاح وقتل الموظفين الفيدراليين، بحسب بيان الادعاء العام لمقاطعة باكس.

ويُتهم موهن أيضًا بإدراج قائمة بأسماء مسؤولين فيدراليين، وقاضٍ بمحكمة مقاطعة أميركية، كأهداف "للقبض عليهم وإعدامهم علنًا"، وفقًا لما ورد في الإفادة.

وذكرت السلطات أن مايكل موهن كان يعمل في فيلق المهندسين التابع للجيش الأميركي. وبعد وقوع الجريمة، فرّ جاستن موهن بسيارة والده من طراز تويوتا كورولا (2009)، حاملاً سلاحًا ناريًا، قبل أن يُلقى القبض عليه في مركز تدريب الحرس الوطني في فورت إنديانتاون غاب، بعد تعقبه عبر هاتفه المحمول.

وبحسب ممثلي الادعاء، كان المتهم يحاول إقناع عناصر الحرس الوطني بالانقلاب على الحكومة الفيدرالية. كما عُثر بحوزته على جهاز تخزين USB يحتوي على صور لمبانٍ فيدرالية وتعليمات يُعتقد أنها تتعلق بصنع متفجرات.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في الأسابيع المقبلة، وسط متابعة قضائية وإعلامية واسعة. (people)
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