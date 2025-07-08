إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان خان يونس

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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنذاراً عاجلاً "إلى جميع المتواجدين في منطقة في بلوكات 107، 108، 109، 110، 111، 112، 8801، 8802، 8803، بما في ذلك السكان المتواجدين داخل في تلك المنطقة".وقال: "يقوم الجيش بتوسيع عملياته من خلال المناورة وتفعيل النيران بشكل مكثف ومباغت".وأضاف: "من أجل سلامتكم، يُطلب منكم الإخلاء الفوري غربًا. سيبذل الجيش الإسرائيلي كل ما في وسعه لإعادة جميع المخطوفين، وسيوسّع نطاق عملياته وفق الحاجة وذلك حتى التام على ".