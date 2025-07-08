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إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان خان يونس

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:43
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنذاراً عاجلاً "إلى جميع المتواجدين في منطقة خان يونس في بلوكات 107، 108، 109، 110، 111، 112، 8801، 8802، 8803، بما في ذلك السكان المتواجدين داخل الخيام في تلك المنطقة". 
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وقال: "يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته من خلال القوات البرية المناورة وتفعيل النيران بشكل مكثف ومباغت". 

وأضاف: "من أجل سلامتكم، يُطلب منكم الإخلاء الفوري غربًا. سيبذل الجيش الإسرائيلي كل ما في وسعه لإعادة جميع المخطوفين، وسيوسّع نطاق عملياته وفق الحاجة وذلك حتى القضاء التام على حماس".
 
 
 
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