بعدما أقر بتنسيقه مع إسرائيل.. أبو شباب يزعم ارتباطه بالسلطة الفلسطينية

زعم الفلسطيني ياسر أبو شباب الذي يقود مجموعة مسلحة جنوب القطاع، ارتباطه بعلاقة مع ، وذلك بعد من إقراره بتنسيق تحركات مجموعته في غزة مع الجيش .

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وقال أبو شباب، في لقاء مع صحيفة " "، الاثنين، إنه "تواصل مع السلطة منذ البداية وتلقى دعماً. وكان ، مستشار الرئيس الفلسطيني ، أول من دعم فكرته واستجاب لطلب مساعدته"، وفق قوله.



كما قال أبو شباب الذي يطلق على الميليشيا المسلحة التي يقودها اسم "القوات الشعبية" في غزة، إن "نهاية حركة قريبة"، نافياً أن يكون نشاطه "عملاً مع الجيش الإسرائيلي" وقال إنه يعمل "مع السلطة "، وشدد على أنه "يعمل ضد حماس، وسيواصل ذلك حتى لو تم إعلان هدنة في غزة".

وأكد أبو شباب أنه "يؤيد الهدنة لأنه يريد عودة الأسرى الإسرائيليين إلى ديارهم، وعودة كل بريء من أي طرف إلى أطفاله وعائلته، ولكنه لن يغادر القطاع وسيواصل قتال حماس حتى آخر عنصر"، حسبما نُقل عنه.

وفي رده على وصف حركة حماس له بالخائن، قال: "ما الذي لم تقله حماس عني؟ مجرم، لص، عضو في "داعش"، كل ذلك لإبعاد الناس عني، ولكن الأمر لم يُفلح". (العربية)