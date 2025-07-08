28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعدما أقر بتنسيقه مع إسرائيل.. أبو شباب يزعم ارتباطه بالسلطة الفلسطينية
Lebanon 24
08-07-2025
|
08:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعم الفلسطيني ياسر أبو شباب الذي يقود مجموعة مسلحة جنوب القطاع، ارتباطه بعلاقة مع
السلطة الفلسطينية
، وذلك بعد
يوم واحد
من إقراره بتنسيق تحركات مجموعته في غزة مع الجيش
الإسرائيلي
.
Advertisement
وقال أبو شباب، في لقاء مع صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"، الاثنين، إنه "تواصل مع السلطة منذ البداية وتلقى دعماً. وكان
محمود الهباش
، مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، أول من دعم فكرته واستجاب لطلب مساعدته"، وفق قوله.
كما قال أبو شباب الذي يطلق على الميليشيا المسلحة التي يقودها اسم "القوات الشعبية" في غزة، إن "نهاية حركة
حماس
قريبة"، نافياً أن يكون نشاطه "عملاً مع الجيش الإسرائيلي" وقال إنه يعمل "مع السلطة
الفلسطينية
"، وشدد على أنه "يعمل ضد حماس، وسيواصل ذلك حتى لو تم إعلان هدنة في غزة".
وأكد أبو شباب أنه "يؤيد الهدنة لأنه يريد عودة الأسرى الإسرائيليين إلى ديارهم، وعودة كل بريء من أي طرف إلى أطفاله وعائلته، ولكنه لن يغادر القطاع وسيواصل قتال حماس حتى آخر عنصر"، حسبما نُقل عنه.
وفي رده على وصف حركة حماس له بالخائن، قال: "ما الذي لم تقله حماس عني؟ مجرم، لص، عضو في "داعش"، كل ذلك لإبعاد الناس عني، ولكن الأمر لم يُفلح". (العربية)
مواضيع ذات صلة
رسمياً.. ماذا أعلنت السلطة الفلسطينية عن علاقتها بجماعة "أبو شباب" في غزة؟
Lebanon 24
رسمياً.. ماذا أعلنت السلطة الفلسطينية عن علاقتها بجماعة "أبو شباب" في غزة؟
08/07/2025 19:36:59
08/07/2025 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المقاومة الفلسطينية لياسر أبو شباب: "دمك مهدور"
Lebanon 24
المقاومة الفلسطينية لياسر أبو شباب: "دمك مهدور"
08/07/2025 19:36:59
08/07/2025 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم كشف خطة إيران لتدمير إسرائيل
Lebanon 24
بالفيديو... أدرعي يزعم كشف خطة إيران لتدمير إسرائيل
08/07/2025 19:36:59
08/07/2025 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: العميل أبو شباب وعصابته خارجون عن الهوية الوطنية ودمهم مهدور من فصائل مقاومتنا كافة
Lebanon 24
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: العميل أبو شباب وعصابته خارجون عن الهوية الوطنية ودمهم مهدور من فصائل مقاومتنا كافة
08/07/2025 19:36:59
08/07/2025 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرة الأولى... إسرائيل تقرّ بتعرّض مواقع عسكرية للقصف الإيراني
Lebanon 24
للمرة الأولى... إسرائيل تقرّ بتعرّض مواقع عسكرية للقصف الإيراني
12:25 | 2025-07-08
08/07/2025 12:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تايمز: اتهام وزير شرطة جنوب أفريقيا بالتعاون مع شبكات الاغتيال
Lebanon 24
تايمز: اتهام وزير شرطة جنوب أفريقيا بالتعاون مع شبكات الاغتيال
12:15 | 2025-07-08
08/07/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزيران الأسخن في التاريخ الحديث: حرارة قياسية تضرب نصف كوكب الأرض
Lebanon 24
حزيران الأسخن في التاريخ الحديث: حرارة قياسية تضرب نصف كوكب الأرض
12:00 | 2025-07-08
08/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تنفي تورطها في حرب السودان
Lebanon 24
الإمارات تنفي تورطها في حرب السودان
11:45 | 2025-07-08
08/07/2025 11:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة
Lebanon 24
بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة
11:05 | 2025-07-08
08/07/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
14:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
02:00 | 2025-07-08
08/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:25 | 2025-07-08
للمرة الأولى... إسرائيل تقرّ بتعرّض مواقع عسكرية للقصف الإيراني
12:15 | 2025-07-08
تايمز: اتهام وزير شرطة جنوب أفريقيا بالتعاون مع شبكات الاغتيال
12:00 | 2025-07-08
حزيران الأسخن في التاريخ الحديث: حرارة قياسية تضرب نصف كوكب الأرض
11:45 | 2025-07-08
الإمارات تنفي تورطها في حرب السودان
11:05 | 2025-07-08
بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة
10:40 | 2025-07-08
هذه حقيقة لقاء الرئيس السوري بمسؤول اسرائيلي!
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24