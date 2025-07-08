إنخفاض صادرات ألمانيا

Advertisement

أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات انخفضت بأكثر من المتوقع في أيار، مع تراجع الطلب من بعد أشهر من المشتريات القوية قبل فرض الرسوم الجمركية.ووفقا للبيانات التي نشرها الاتحادي، انخفضت الصادرات 1.4 بالمئة في أيار عن الشهر السابق، مقابل توقعات بتراجع 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته .كما انخفضت الواردات بنسبة 3.8 بالمئة.