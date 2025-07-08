Advertisement

إقتصاد

إنخفاض صادرات ألمانيا

Lebanon 24
08-07-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1388473-638875874523481573.png
Doc-P-1388473-638875874523481573.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في أيار، مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة بعد أشهر من المشتريات القوية قبل فرض الرسوم الجمركية.
Advertisement

ووفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، انخفضت الصادرات 1.4 بالمئة في أيار عن الشهر السابق، مقابل توقعات بتراجع 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

كما انخفضت الواردات بنسبة 3.8 بالمئة.
 
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4 بالمئة والواردات بنسبة 4.2 بالمئة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن بيانات: انخفاض صادرات إيران من النفط إلى الصين بسبب تشديد العقوبات على طهران
lebanon 24
08/07/2025 19:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. صادرات الأردن لسوريا تسجل قفزة كبيرة
lebanon 24
08/07/2025 19:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
lebanon 24
08/07/2025 19:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
صادرات النفط الإيراني تبلغ أعلى مستوى في 5 أسابيع رغم الهجمات الإسرائيلية
lebanon 24
08/07/2025 19:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2025-07-08
12:15 | 2025-07-08
12:00 | 2025-07-08
11:45 | 2025-07-08
11:05 | 2025-07-08
10:40 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24