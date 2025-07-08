28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إنخفاض صادرات ألمانيا
Lebanon 24
08-07-2025
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات
الألمانية
انخفضت بأكثر من المتوقع في أيار، مع تراجع الطلب من
الولايات المتحدة
بعد أشهر من المشتريات القوية قبل فرض الرسوم الجمركية.
Advertisement
ووفقا للبيانات التي نشرها
مكتب الإحصاء
الاتحادي، انخفضت الصادرات 1.4 بالمئة في أيار عن الشهر السابق، مقابل توقعات بتراجع 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته
رويترز
.
كما انخفضت الواردات بنسبة 3.8 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4 بالمئة والواردات بنسبة 4.2 بالمئة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن بيانات: انخفاض صادرات إيران من النفط إلى الصين بسبب تشديد العقوبات على طهران
Lebanon 24
بلومبرغ عن بيانات: انخفاض صادرات إيران من النفط إلى الصين بسبب تشديد العقوبات على طهران
08/07/2025 19:37:19
08/07/2025 19:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. صادرات الأردن لسوريا تسجل قفزة كبيرة
Lebanon 24
بالأرقام.. صادرات الأردن لسوريا تسجل قفزة كبيرة
08/07/2025 19:37:19
08/07/2025 19:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
08/07/2025 19:37:19
08/07/2025 19:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صادرات النفط الإيراني تبلغ أعلى مستوى في 5 أسابيع رغم الهجمات الإسرائيلية
Lebanon 24
صادرات النفط الإيراني تبلغ أعلى مستوى في 5 أسابيع رغم الهجمات الإسرائيلية
08/07/2025 19:37:19
08/07/2025 19:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمرة الأولى... إسرائيل تقرّ بتعرّض مواقع عسكرية للقصف الإيراني
Lebanon 24
للمرة الأولى... إسرائيل تقرّ بتعرّض مواقع عسكرية للقصف الإيراني
12:25 | 2025-07-08
08/07/2025 12:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تايمز: اتهام وزير شرطة جنوب أفريقيا بالتعاون مع شبكات الاغتيال
Lebanon 24
تايمز: اتهام وزير شرطة جنوب أفريقيا بالتعاون مع شبكات الاغتيال
12:15 | 2025-07-08
08/07/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزيران الأسخن في التاريخ الحديث: حرارة قياسية تضرب نصف كوكب الأرض
Lebanon 24
حزيران الأسخن في التاريخ الحديث: حرارة قياسية تضرب نصف كوكب الأرض
12:00 | 2025-07-08
08/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تنفي تورطها في حرب السودان
Lebanon 24
الإمارات تنفي تورطها في حرب السودان
11:45 | 2025-07-08
08/07/2025 11:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة
Lebanon 24
بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة
11:05 | 2025-07-08
08/07/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
14:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
02:00 | 2025-07-08
08/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:25 | 2025-07-08
للمرة الأولى... إسرائيل تقرّ بتعرّض مواقع عسكرية للقصف الإيراني
12:15 | 2025-07-08
تايمز: اتهام وزير شرطة جنوب أفريقيا بالتعاون مع شبكات الاغتيال
12:00 | 2025-07-08
حزيران الأسخن في التاريخ الحديث: حرارة قياسية تضرب نصف كوكب الأرض
11:45 | 2025-07-08
الإمارات تنفي تورطها في حرب السودان
11:05 | 2025-07-08
بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة
10:40 | 2025-07-08
هذه حقيقة لقاء الرئيس السوري بمسؤول اسرائيلي!
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 19:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 19:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 19:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24