تحذير من انبعاثات بلازمية هائلة قد تؤثر على الأرض!

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حذّر خبراء من معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية من تداعيات انبعاثات بلازمية ضخمة أطلقتها الشمس مؤخراً، قد يكون لها تأثير مباشر على كوكب الأرض.وجاء في تقرير صادر عن المعهد، يوم الاثنين 7 الجاري: "ربما تكون الانبعاثات التي رُصدت هي الأكبر منذ بداية العام، وربما الأكثر تأثيراً. بين الساعة 3:00 و7:00 صباحاً، قذفت الشمس بلازما لمسافة تقترب من مليون كيلومتر نحو الفضاء، مُشكّلة إعصاراً من الغازات الساخنة".وأوضح التقرير أن هذه الانبعاثات انطلقت من الجهة المرئية للشمس، المقابلة تماماً للأرض، ما يثير احتمال وصولها إلى كوكبنا وتأثيرها في الغلاف المغناطيسي.وتُصنَّف التوهجات الشمسية إلى خمس فئات بحسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها، هي: A وB وC وM وX، من الأضعف إلى الأقوى. فعلى سبيل المثال، تبلغ قوة الإشعاع في مدار الأرض 10 نانو واط/م² في حالة التوهج A0.0، وتزداد القوة عشرة أضعاف مع كل فئة أعلى.ويُشار إلى أن مثل هذه التوهجات ترافقها انبعاثات بلازمية وعواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض، إذ يمكن أن تُحدث اضطرابات في ، وتؤثر سلباً على الاتصالات وأنظمة الملاحة. (روسيا اليوم)