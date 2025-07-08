وزير الداخلية السوري: لا دليل أن الحرائق مفتعلة

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نفى السوري، أنس خطاب، اليوم الثلاثاء، أن تكون الحرائق مفتعلة في الساحل السوري.وقال "وضعنا حواجز بالطرق الفرعية وحاصرنا المنطقة، ولا يوجد دليل أن الحرائق مفتعلة". (العربية)