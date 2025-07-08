استمر نحو ساعة ونصف.. هذا ما دار بين ترامب ونتنياهو في اجتماعهما الثاني في البيت الأبيض

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عقد اجتماع ثان أمس الثلاثاء بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ، استمر نحو ساعة ونصف وتركّز على تطورات الأوضاع في غزة.وكشفت صحيفة " هيوم" أن اللقاء الثاني الذي جمع بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي ، ليلة الثلاثاء، ركّز على بحث ملفي وغزة، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية.وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع، الذي استغرق نحو ساعة ونصف، عُقد جزء منه بشكل مغلق بين الزعيمين، فيما شارك الأميركي جيه إيناف فانس في جزء آخر من اللقاء.وبحسب مصادر سياسية، ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لضمان عدم استئناف إيران برنامجها ، إلى جانب خطط لمنعها من إعادة تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، الذي ترى تل أبيب وواشنطن أنه قد يهدّد أمن إسرائيل والمنطقة والعالم.أما فيما يخص ، فتناول الاجتماع السيناريوهات المطروحة لـ"اليوم التالي" في القطاع، مع التركيز على إنهاء الحرب ووضع ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.ويأتي اللقاء بعد يوم واحد فقط من اجتماع سابق بين نتنياهو وترامب في ، حيث عُقد الاجتماع الثاني بشكل مفاجئ، وبخلاف الجدول المعلن، قبل أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي البيت الأبيض دون الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.بالتزامن، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن قدّم الوسطاء مقترحاً جديداً للطرفين يستند إلى خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.(سكاي نيوز)