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عربي-دولي

مستخدما الذكاء الاصطناعي.. مجهول انتحل شخصية وزير خارجية أميركا وتواصل مع مسؤولين

Lebanon 24
09-07-2025 | 00:18
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استخدم شخص صوتًا مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في اتصالات مع ثلاثة وزراء خارجية وسياسيين أميركيين، وفقًا لبرقية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء.
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وجاء في البرقية أنه في منتصف يونيو، تواصل هذا الشخص مع الوزراء وحاكم ولاية أميركية وعضو في الكونغرس عبر تطبيق سيغنال للمراسلة.
وذكرت البرقية أنه تم ترك رسائل صوتية في حالتين، ورسالة نصية في حالة ثالثة تدعو الشخص المستهدف للتواصل عبر سيغنال.

وأضافت البرقية: "الفاعل على الأرجح كان يهدف إلى التلاعب بالأشخاص المستهدفين باستخدام رسائل نصية وصوتية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى معلومات أو حسابات".

ووُجّهت برقية وزارة الخارجية، المؤرخة في 3 تموز، إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتقترح أن يقوم الموظفون بتحذير الشركاء الخارجيين من الحسابات المزيفة وانتحال الشخصيات.

وأشارت البرقية إلى محاولة ثانية في نيسان نُسبت إلى مُخترق مرتبط بروسيا، شنّ حملة تصيد إلكتروني مُوجّه استهدفت مراكز أبحاث ونشطاء ومعارضين من أوروبا الشرقية ومسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الأميركية.

وأضافت البرقية أن المُخترق استخدم عنوان بريد إلكتروني مزيف يحمل نطاق "@state.gov" في الرسائل -في إشارة لوزارة الخارجية الأميركية- بالإضافة إلى الشعارات والعلامات التجارية التي يستخدمها مكتب التكنولوجيا الدبلوماسية التابع للوزارة.

وفي تلك الحملة، انتحل الشخص صفة مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في رسائل مُرسلة إلى حسابات "Gmail" خاصة.
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