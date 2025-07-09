مستخدما الذكاء الاصطناعي.. مجهول انتحل شخصية وزير خارجية أميركا وتواصل مع مسؤولين

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وجاء في البرقية أنه في منتصف يونيو، تواصل هذا الشخص مع الوزراء وحاكم ولاية أميركية وعضو في عبر تطبيق سيغنال للمراسلة. استخدم شخص صوتًا مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية الأميركي ماركو روبيو في اتصالات مع ثلاثة وزراء خارجية وسياسيين أميركيين، وفقًا لبرقية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها يوم الثلاثاء.وجاء في البرقية أنه في منتصف يونيو، تواصل هذا الشخص مع الوزراء وحاكم ولاية أميركية وعضو في عبر تطبيق سيغنال للمراسلة.

وذكرت البرقية أنه تم ترك رسائل صوتية في حالتين، ورسالة نصية في حالة ثالثة تدعو الشخص المستهدف للتواصل عبر سيغنال.



وأضافت البرقية: "الفاعل على الأرجح كان يهدف إلى التلاعب بالأشخاص المستهدفين باستخدام رسائل نصية وصوتية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى معلومات أو حسابات".



ووُجّهت برقية ، المؤرخة في 3 ، إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتقترح أن يقوم الموظفون بتحذير الشركاء الخارجيين من الحسابات المزيفة وانتحال الشخصيات.



وأشارت البرقية إلى محاولة ثانية في نيسان نُسبت إلى مُخترق مرتبط ، شنّ حملة تصيد إلكتروني مُوجّه استهدفت مراكز أبحاث ونشطاء ومعارضين من الشرقية ومسؤولين سابقين في .



وأضافت البرقية أن المُخترق استخدم عنوان بريد إلكتروني مزيف يحمل نطاق "@state.gov" في الرسائل -في إشارة لوزارة الخارجية الأميركية- بالإضافة إلى الشعارات والعلامات التجارية التي يستخدمها مكتب التكنولوجيا الدبلوماسية التابع للوزارة.



وفي تلك الحملة، انتحل الشخص صفة مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في رسائل مُرسلة إلى حسابات "Gmail" خاصة.