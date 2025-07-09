29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مستخدما الذكاء الاصطناعي.. مجهول انتحل شخصية وزير خارجية أميركا وتواصل مع مسؤولين
Lebanon 24
09-07-2025
|
00:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
استخدم شخص صوتًا مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو في اتصالات مع ثلاثة وزراء خارجية وسياسيين أميركيين، وفقًا لبرقية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها
رويترز
يوم الثلاثاء.
Advertisement
وجاء في البرقية أنه في منتصف يونيو، تواصل هذا الشخص مع الوزراء وحاكم ولاية أميركية وعضو في
الكونغرس
عبر تطبيق سيغنال للمراسلة.
وذكرت البرقية أنه تم ترك رسائل صوتية في حالتين، ورسالة نصية في حالة ثالثة تدعو الشخص المستهدف للتواصل عبر سيغنال.
وأضافت البرقية: "الفاعل على الأرجح كان يهدف إلى التلاعب بالأشخاص المستهدفين باستخدام رسائل نصية وصوتية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى معلومات أو حسابات".
ووُجّهت برقية
وزارة الخارجية
، المؤرخة في 3
تموز
، إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتقترح أن يقوم الموظفون بتحذير الشركاء الخارجيين من الحسابات المزيفة وانتحال الشخصيات.
وأشارت البرقية إلى محاولة ثانية في نيسان نُسبت إلى مُخترق مرتبط
بروسيا
، شنّ حملة تصيد إلكتروني مُوجّه استهدفت مراكز أبحاث ونشطاء ومعارضين من
أوروبا
الشرقية ومسؤولين سابقين في
وزارة الخارجية الأميركية
.
وأضافت البرقية أن المُخترق استخدم عنوان بريد إلكتروني مزيف يحمل نطاق "@state.gov" في الرسائل -في إشارة لوزارة الخارجية الأميركية- بالإضافة إلى الشعارات والعلامات التجارية التي يستخدمها مكتب التكنولوجيا الدبلوماسية التابع للوزارة.
وفي تلك الحملة، انتحل الشخص صفة مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في رسائل مُرسلة إلى حسابات "Gmail" خاصة.
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تحذر المستخدمين من مشاركة معلومات شخصية مع تطبيق "Meta AI"
Lebanon 24
"ميتا" تحذر المستخدمين من مشاركة معلومات شخصية مع تطبيق "Meta AI"
09/07/2025 11:55:40
09/07/2025 11:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتراجع هيمنة أميركا؟ طفرة الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة جديدة
Lebanon 24
هل تتراجع هيمنة أميركا؟ طفرة الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة جديدة
09/07/2025 11:55:40
09/07/2025 11:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تتعاقد مع رئيس سابق فى غوغل لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ميتا تتعاقد مع رئيس سابق فى غوغل لقيادة مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي
09/07/2025 11:55:40
09/07/2025 11:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران تواصل المحادثات النووية مع أميركا "بحسن نية"
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: طهران تواصل المحادثات النووية مع أميركا "بحسن نية"
09/07/2025 11:55:40
09/07/2025 11:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمشاركة لبنان.. جهود دولية لإخماد حرائق اللاذقية والحكومة السورية حملة "بأيدينا نحييها" (صور)
Lebanon 24
بمشاركة لبنان.. جهود دولية لإخماد حرائق اللاذقية والحكومة السورية حملة "بأيدينا نحييها" (صور)
04:15 | 2025-07-09
09/07/2025 04:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون علم ترامب.. هذا ما قام به وزير الدفاع الأميركي
Lebanon 24
من دون علم ترامب.. هذا ما قام به وزير الدفاع الأميركي
04:14 | 2025-07-09
09/07/2025 04:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي 14 عاماً.. هذه تهمته
Lebanon 24
محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي 14 عاماً.. هذه تهمته
04:05 | 2025-07-09
09/07/2025 04:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس ترد على نتنياهو: غزة لن تستسلم
Lebanon 24
حماس ترد على نتنياهو: غزة لن تستسلم
04:00 | 2025-07-09
09/07/2025 04:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته
03:52 | 2025-07-09
09/07/2025 03:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:15 | 2025-07-09
بمشاركة لبنان.. جهود دولية لإخماد حرائق اللاذقية والحكومة السورية حملة "بأيدينا نحييها" (صور)
04:14 | 2025-07-09
من دون علم ترامب.. هذا ما قام به وزير الدفاع الأميركي
04:05 | 2025-07-09
محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي 14 عاماً.. هذه تهمته
04:00 | 2025-07-09
حماس ترد على نتنياهو: غزة لن تستسلم
03:52 | 2025-07-09
جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته
03:51 | 2025-07-09
هدد بقصف موسكو وبكين.. تسجيلات مسربة منسوبة لترامب
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 11:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 11:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 11:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24