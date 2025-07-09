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حماس ترد على نتنياهو: غزة لن تستسلم

Lebanon 24
09-07-2025 | 04:00
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أكدت حركة حماس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إطلاق سراح الأسرى واستسلام غزة تعكس “أوهام هزيمة”، مؤكدة أن الإفراج عنهم لن يتم إلا بصفقة تفرض المقاومة شروطها.
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وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق بمنشور على تلغرام: “تصريح نتنياهو عن إطلاق سراح جميع الرهائن واستسلام حماس، يعكس أوهام الهزيمة النفسية، لا حقائق الميدان”.

وأضاف: “بعد إقرار قادة العدو بفشلهم الذريع في استعادة أسراهم بالعملية العسكرية؛ بات واضحا أن لا سبيل لإطلاق سراحهم إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة”.

وأكد أن “غزة لن تستسلم.. والمقاومة هي من ستفرض الشروط، كما فرضت المعادلات”.
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