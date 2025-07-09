حماس ترد على نتنياهو: غزة لن تستسلم

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أكدت حركة ، أن تصريحات حول إطلاق سراح الأسرى واستسلام غزة تعكس “أوهام هزيمة”، مؤكدة أن الإفراج عنهم لن يتم إلا بصفقة تفرض شروطها.وقال القيادي في حركة حماس بمنشور على : “تصريح عن إطلاق سراح جميع الرهائن واستسلام حماس، يعكس أوهام الهزيمة النفسية، لا حقائق الميدان”.وأضاف: “بعد إقرار قادة العدو بفشلهم الذريع في استعادة أسراهم بالعملية العسكرية؛ بات واضحا أن لا سبيل لإطلاق سراحهم إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة”.وأكد أن “غزة لن تستسلم.. والمقاومة هي من ستفرض الشروط، كما فرضت المعادلات”.