بالفيديو... وفاة 10 أشخاص بعد انهيار جسر وسقوط مركبات في نهر!

لقي 10 أشخاص حتفهم وسقطت عدة مركبات في نهر إثر انهيار جزء من جسر للسيارات في ولاية غوجارات غرب .



وانهار الذي يربط بين مقاطعتيّ وفدودرا، خلال ساعات الذروة الصباحية.



ووفقا للتقارير الأولية، كانت أربع مركبات، بما في ذلك شاحنتان وسيارة دفع رباعي وشاحنة صغيرة، تعبر الجسر عندما انهار فجأة.



وأفاد شهود عن سماع صوت طقطقة عال قبل لحظات من سقوط المركبات في النهر. (روسيا اليوم)

انهيار جسر في غوجارات يؤدي إلى سقوط ضحايا



انهار جسر غامبيرا فوق نهر ماهيساغار في ولاية غوجارات، ما أدى إلى سقوط عدة مركبات في النهر، من بينها شاحنة، وصهريج، وعدد من السيارات.



فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث، فيما تشير البيانات الأولية إلى مقتل 3 أشخاص pic.twitter.com/0MjXmexswK — وكالة النبأ الخبرية (@nab_news12) July 9, 2025 Advertisement