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عربي-دولي

بالفيديو... وفاة 10 أشخاص بعد انهيار جسر وسقوط مركبات في نهر!

Lebanon 24
09-07-2025 | 05:09
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لقي 10 أشخاص حتفهم وسقطت عدة مركبات في نهر إثر انهيار جزء من جسر للسيارات في ولاية غوجارات غرب الهند.

وانهار الجسر الذي يربط بين مقاطعتيّ أناند وفدودرا، خلال ساعات الذروة الصباحية.

ووفقا للتقارير الأولية، كانت أربع مركبات، بما في ذلك شاحنتان وسيارة دفع رباعي وشاحنة صغيرة، تعبر الجسر عندما انهار فجأة.

وأفاد شهود عيان عن سماع صوت طقطقة عال قبل لحظات من سقوط المركبات في النهر. (روسيا اليوم)
 
 
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