بالفيديو... وفاة 10 أشخاص بعد انهيار جسر وسقوط مركبات في نهر!

انهيار جسر في غوجارات الهندية يؤدي إلى سقوط ضحايا
انهار جسر غامبيرا فوق نهر ماهيساغار في ولاية غوجارات، ما أدى إلى سقوط عدة مركبات في النهر، من بينها شاحنة، وصهريج، وعدد من السيارات.
فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث، فيما تشير البيانات الأولية إلى مقتل 3 أشخاص pic.twitter.com/0MjXmexswK
— وكالة النبأ الخبرية (@nab_news12) July 9, 2025
انهيار جسر في غوجارات الهندية يؤدي إلى سقوط ضحايا
انهار جسر غامبيرا فوق نهر ماهيساغار في ولاية غوجارات، ما أدى إلى سقوط عدة مركبات في النهر، من بينها شاحنة، وصهريج، وعدد من السيارات.
فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث، فيما تشير البيانات الأولية إلى مقتل 3 أشخاص pic.twitter.com/0MjXmexswK