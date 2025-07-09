29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تايوان تُطلق مناوراتها السنوية تحاكي سيناريو غزو صيني
Lebanon 24
09-07-2025
|
05:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون كبار في
وزارة الدفاع التايوانية
إن "
الجزيرة
بدأت كبرى مناوراتها العسكرية على الإطلاق اليوم الأربعاء، التي تشمل محاكاة هجمات على أنظمة القيادة والبنية التحتية قبل غزو صيني".
Advertisement
وستركز المراحل الأولى من مناورات
هان كوانغ
السنوية على اختبار قدرة الجيش
التايواني
على تحقيق لامركزية القيادة، في حال وقوع هجوم معطّل للاتصالات. وعلى مدار الأيام العشرة المقبلة، ستتوسع التدريبات لتقييم استعداد تايوان القتالي لصد محاولة واسعة النطاق للاستيلاء على الجزيرة.
وقال أحد كبار المسؤولين في
وزارة الدفاع
إن "نتعلم من الوضع في
أوكرانيا
خلال السنوات الأخيرة، ونفكر بواقعية فيما قد تواجهه تايوان في قتال حقيقي".
وأضاف المسؤول أن "على
القادة
أن يفكروا في المشكلات التي قد تواجهها قواتهم، وعليهم أن ينقلوها إلى مرؤوسيهم". (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
روسيا تحاكي ضربات بحرية في مناورات بحر اليابان
Lebanon 24
روسيا تحاكي ضربات بحرية في مناورات بحر اليابان
09/07/2025 14:11:00
09/07/2025 14:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ"سي إن إن": إسرائيل نقلت ذخائر جوية واستكملت مناورات تحاكي ضرب إيران
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ"سي إن إن": إسرائيل نقلت ذخائر جوية واستكملت مناورات تحاكي ضرب إيران
09/07/2025 14:11:00
09/07/2025 14:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق مبادرة وطنية سنوية لدعم المزارعين
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق مبادرة وطنية سنوية لدعم المزارعين
09/07/2025 14:11:00
09/07/2025 14:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير صيني لواشنطن: أي تدخل في تايوان سيكون بمثابة "لعب بالنار"
Lebanon 24
تحذير صيني لواشنطن: أي تدخل في تايوان سيكون بمثابة "لعب بالنار"
09/07/2025 14:11:00
09/07/2025 14:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن منح الإقامة الذهبيّة... الإمارات تنفي هذا الخبر
Lebanon 24
بشأن منح الإقامة الذهبيّة... الإمارات تنفي هذا الخبر
07:04 | 2025-07-09
09/07/2025 07:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان يتعهد بحماية مسار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني
Lebanon 24
أردوغان يتعهد بحماية مسار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني
06:52 | 2025-07-09
09/07/2025 06:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أول فيديو لعبدالله أوجلان من سجن تركي منذ 26 عاماً.. شاهدوه!
Lebanon 24
أول فيديو لعبدالله أوجلان من سجن تركي منذ 26 عاماً.. شاهدوه!
06:49 | 2025-07-09
09/07/2025 06:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح تدعو حماس لتغليب المصلحة الوطنية ووقف ذرائع نتنياهو للحرب
Lebanon 24
فتح تدعو حماس لتغليب المصلحة الوطنية ووقف ذرائع نتنياهو للحرب
06:42 | 2025-07-09
09/07/2025 06:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ثلاثي في دمشق بين الشرع وقائد "قسد" وبرّاك
Lebanon 24
إجتماع ثلاثي في دمشق بين الشرع وقائد "قسد" وبرّاك
06:27 | 2025-07-09
09/07/2025 06:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:04 | 2025-07-09
بشأن منح الإقامة الذهبيّة... الإمارات تنفي هذا الخبر
06:52 | 2025-07-09
أردوغان يتعهد بحماية مسار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني
06:49 | 2025-07-09
أول فيديو لعبدالله أوجلان من سجن تركي منذ 26 عاماً.. شاهدوه!
06:42 | 2025-07-09
فتح تدعو حماس لتغليب المصلحة الوطنية ووقف ذرائع نتنياهو للحرب
06:27 | 2025-07-09
إجتماع ثلاثي في دمشق بين الشرع وقائد "قسد" وبرّاك
06:17 | 2025-07-09
صادرت وثائق مهمة... الشرطة الفرنسية تداهم مقر حزب مارين لوبان
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 14:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 14:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 14:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24