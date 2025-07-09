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عربي-دولي

تايوان تُطلق مناوراتها السنوية تحاكي سيناريو غزو صيني

Lebanon 24
09-07-2025 | 05:25
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قال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع التايوانية إن "الجزيرة بدأت كبرى مناوراتها العسكرية على الإطلاق اليوم الأربعاء، التي تشمل محاكاة هجمات على أنظمة القيادة والبنية التحتية قبل غزو صيني".
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وستركز المراحل الأولى من مناورات هان كوانغ السنوية على اختبار قدرة الجيش التايواني على تحقيق لامركزية القيادة، في حال وقوع هجوم معطّل للاتصالات. وعلى مدار الأيام العشرة المقبلة، ستتوسع التدريبات لتقييم استعداد تايوان القتالي لصد محاولة واسعة النطاق للاستيلاء على الجزيرة.
وقال أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع إن "نتعلم من الوضع في أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة، ونفكر بواقعية فيما قد تواجهه تايوان في قتال حقيقي".
وأضاف المسؤول أن "على القادة أن يفكروا في المشكلات التي قد تواجهها قواتهم، وعليهم أن ينقلوها إلى مرؤوسيهم". (الشرق الأوسط)
 
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