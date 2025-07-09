تايوان تُطلق مناوراتها السنوية تحاكي سيناريو غزو صيني

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قال مسؤولون كبار في إن " بدأت كبرى مناوراتها العسكرية على الإطلاق اليوم الأربعاء، التي تشمل محاكاة هجمات على أنظمة القيادة والبنية التحتية قبل غزو صيني".وستركز المراحل الأولى من مناورات السنوية على اختبار قدرة الجيش على تحقيق لامركزية القيادة، في حال وقوع هجوم معطّل للاتصالات. وعلى مدار الأيام العشرة المقبلة، ستتوسع التدريبات لتقييم استعداد تايوان القتالي لصد محاولة واسعة النطاق للاستيلاء على الجزيرة.وقال أحد كبار المسؤولين في إن "نتعلم من الوضع في خلال السنوات الأخيرة، ونفكر بواقعية فيما قد تواجهه تايوان في قتال حقيقي".وأضاف المسؤول أن "على أن يفكروا في المشكلات التي قد تواجهها قواتهم، وعليهم أن ينقلوها إلى مرؤوسيهم". (الشرق الأوسط)