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فتح تدعو حماس لتغليب المصلحة الوطنية ووقف ذرائع نتنياهو للحرب

Lebanon 24
09-07-2025 | 06:42
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دعا المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" لتغليب المصلحة الوطنية والعمل على إنقاذ حياة المواطنين في قطاع غزة.
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كما دعا الحايك، حماس لسحب الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإعلان رسمياً قبول المبادرة العربية الإسلامية، وتولي السلطة الفلسطينية الولاية القانونية في القطاع ورفض أي بدائل بالتواجد في اليوم التالي.

وشدد الحايك على دعم الحركة الفلسطينية وتأييدها التوقيع على اتفاق هدنة غزة لحاجة المواطنين لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة وحالة التصعيد الخطيرة التي يمر بها القطاع. (العربية)

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