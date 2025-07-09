فتح تدعو حماس لتغليب المصلحة الوطنية ووقف ذرائع نتنياهو للحرب

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دعا المتحدث باسم ، ، اليوم الأربعاء، حركة " " لتغليب المصلحة الوطنية والعمل على إنقاذ حياة المواطنين في .كما دعا الحايك، حماس لسحب الذرائع من ، والإعلان رسمياً قبول المبادرة العربية الإسلامية، وتولي الولاية القانونية في القطاع ورفض أي بدائل بالتواجد في اليوم التالي.وشدد الحايك على دعم الحركة وتأييدها التوقيع على اتفاق هدنة غزة لحاجة المواطنين لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة وحالة التصعيد الخطيرة التي يمر بها القطاع. (العربية)