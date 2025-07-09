مؤسسة غزة الإنسانية: بعض المساعدات تصل للسوق السوداء

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(العربية)

أقر لمؤسسة غزة الإنسانية، بإمكانية تسرب بعض المساعدات الغذائية إلى السوق السوداء بشكل منفرد، في الوقت نفسه يرى الصندوق أن أولويته ليست مكافحة السوق السوداء، بل زيادة حجم المساعدات المقدمة للسكان المحليين.كما أكد الصندوق لصحيفة "فايننشيال تايمز" أن لم تمنح أي تصريح بالبيع التجاري للسلع.وذكرت منظمات إنسانية وممثلين عن قطاع الأعمال في غزة، أن الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في ، عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تروج لها والولايات المتحدة على أنها الخطة الوحيدة الممكنة، فشلت في منع دخول البضائع إلى السوق السوداء، خلافاً للخطط والتصريحات الأولية.كما أن نقاط المساعدات القليلة، المتمركزة جنوب القطاع والتي تعمل لفترة محدودة، غير قادرة على التعامل بشكل كامل مع توزيع المساعدات على أكثر من مليوني نسمة من ، بحسب الصحيفة.ونظراً لوقوع هذه النقاط في الجنوب، يُجبر العديد من على قطع مسافات طويلة من أماكن إقامتهم لتلقي المساعدات، وأحياناً لا يجدون الوقت الكافي لاستلامها.