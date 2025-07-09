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عربي-دولي
السوداني: ماضون بحصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
09-07-2025
|
10:30
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أكد رئيس
مجلس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن احترام القانون ومكافحة الفساد ودعم
سيادة الدولة
تمثل أولويات أساسية في برنامج الحكومة.
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وأشار خلال زيارة لمحافظة النجف، إلى أن الحكومة تعمل وفق مبادئ المرجعية
العليا
، مؤكدا أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية هو من صلاحيات الدولة حصراً، وأن
العراق
لن يكون ساحة للصراعات، رغم ما تشهده المنطقة من توترات.
واختتم السوداني بالتأكيد على
التزام
الحكومة بعملية البناء والتنمية بشكل عادل يشمل جميع
العراقيين
دون تمييز. (العربية)
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