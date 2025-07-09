السوداني: ماضون بحصر السلاح بيد الدولة

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أكد رئيس ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن احترام القانون ومكافحة الفساد ودعم تمثل أولويات أساسية في برنامج الحكومة.وأشار خلال زيارة لمحافظة النجف، إلى أن الحكومة تعمل وفق مبادئ المرجعية ، مؤكدا أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية هو من صلاحيات الدولة حصراً، وأن لن يكون ساحة للصراعات، رغم ما تشهده المنطقة من توترات.واختتم السوداني بالتأكيد على الحكومة بعملية البناء والتنمية بشكل عادل يشمل جميع دون تمييز. (العربية)